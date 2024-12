Feuerwehr in Dunningen

1 Die Feuerwehr Dunningen ist im Einsatz. Foto: Alt

Die Feuerwehr Dunningen rückte am Donnerstagnachmittag zu einem Brandalarm bei der Entsorgungsfirma Alba aus.









Zu einem Trafobrand bei Alba in der Emil-Maier-Straße wurde die Feuerwehr Dunningen am Donnerstagnachmittag alarmiert – so zumindest das Alarmstichwort.