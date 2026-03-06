Feuerwehr in Dornhan: Große Auszeichnung – Ehrenkreuz in Gold

Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehaus Dornhan ist eine Planungsrate in Höhe von 25 000 Euro eingestellt, erklärt Bürgermeister Huber – und ehrt treue Kameraden.
In den Berichten kamen neben Zahlen und Statistiken auch aktuelle Entwicklungen zur Sprache. In politisch und wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit knappen öffentlichen Kassen sowie überbordender Bürokratie und Auflagen werde der Handlungsspielraum immer kleiner, während gleichzeitig die Aufgaben wachsen, erklärte Stadtkommandant Frank Pfau in seinem Bericht.