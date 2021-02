Feuerwehr in Calw

1 Täuschend echt: Altburger Feuerwehrleute üben die Befreiung eines eingeklemmten Fahrers. Foto: Becker

Feuer und Unfälle kennen kein Corona - und genau deshalb muss die Feuerwehr üben. Schließlich geht es bei Einsätzen nicht selten um Menschenleben. Und da muss jeder Handgriff sitzen. Wir erklären, wie der Übungsbetrieb unter Einhaltung der Hygienevorschriften derzeit abläuft.

Calw-Altburg - Alarm bei der Feuerwehr: Ein Auto ist mit einem Traktor zusammengestoßen. Der Fahrer: im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Szenario, wie es jederzeit passieren könnte. Wie es jeden Autofahrer treffen könnte. Glücklicherweise handelt es sich an diesem Abend allerdings lediglich um eine Übung der Altburger Abteilung der Feuerwehr Calw auf dem Vorplatz ihres Gerätehauses. Eine Übung, die unter Corona-Bedingungen gar nicht so einfach umgesetzt werden kann.

Das beschriebene Unfall-Szenario wird von neun Einsatzkräften durchgespielt. Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, kurz HLF 10, trägt die benötigte Ausrüstung für die Übung an Bord. Beim Auto – das kurz darauf ordentlich ramponiert werden muss – handelt es sich um die Spende eines Kameraden.

"Wir brauchen solche Übungen, um sicher und schnell Entscheidungen zu treffen", sagt Michael Gollor, Kommandant der Abteilung Altburg. Gollor, der hauptberuflich als Forstingenieur arbeitet, befindet sich momentan in seinem sechsten Jahr als Abteilungskommandat – und das ehrenamtlich.

Zwischenzeitlich hat der Gruppenführer schon die Erkundung abgeschlossen. Er habe sich zunächst ein Bild der Situation gemacht, ob Personen betroffen und ob sie verletzt seien, erklärt der Kommandant.

Auf einer orangefarbenen Bereitstellungsplane wurde parallel von den Kameraden schon das für die Übung benötigte Material abgelegt. Ein sogenannter hydraulischer Rettungssatz sei darunter, sagt Gollor. Er umfasse Rettungsschere, -spreizer und -zylinder. Mit letzterem könne man etwa Fahrzeugteile auseinander drücken. Außerdem müsse noch eine Zugangs- und später eine Befreiungsöffnung geschnitten werden. Die Geräte würden mit einem Motorpumpenaggegrat betrieben, und seien deswegen mit einem orangenen Schlauch mit diesem verbunden.

Die A- und B-Säulen des Autos – die tragenden Fahrzeugsäulen, die den Dachbereich mit dem Unterbau verbinden – werden unterbaut, um das Fahrzeug zu stabilisieren.

Gesetzlicher Auftrag, Menschen zu helfen

Ein Retter beugt sich ins Innere des Fahrzeugs, überprüft die Lebenszeichen des Unfallopfers – im Rahmen der lebensrettenden Sofortmaßnahmen, erzählt Gollor. Zudem könne der Retter den Patienten dann beruhigen.

Sobald die Kameraden mit den hydraulischen Geräten eine Öffnung geschaffen haben, könne mit der Rettung begonnen werden, berichtet der Kommandant. Dies geschehe schonend mit Hilfe eines Rettungsbrettes, auf das der Patient gelegt wird, um diesen vorsichtig aus dem Fahrzeug zu befreien. "Der letzte Schritt ist dann die Übergabe an den Rettungsdienst."

Die technische Rettungsübung war die erste der Altburger Abteilung der Calwer Feuerwehr seit rund drei Monaten. Das Innenministerium habe es mit Verordnung vom 31. Januar nun wieder erlaubt, unter Einhaltung der Hygienevorschriften zu üben, sagt Dirk Patzelt, Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Calw, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Mit einer Verordnung im November vergangenen Jahres war der Übungsbetrieb ausgesetzt worden – mit der Ausnahme, dass Übungen dann möglich seien, wenn dies als unvermeidbar gelte, um den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten.

Im Volksmund heiße es dagegen immer wieder, dass die Feuerwehr ein Verein sei, berichtet Patzelt. Und Vereinen sind derzeit bekanntermaßen nahezu alle Aktivitäten untersagt. Als Einrichtung der Gemeinde trage die Feuerwehr allerdings eine ganz andere Verantwortung als Vereine. "Feuerwehren gelten nämlich als systemrelevante Organisationen", ergänzt Klaus Ziegler, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Calw. "Sie haben den gesetzlichen Auftrag, bei Bränden oder wenn Menschen in Not geraten sind, zu helfen."

Zwölf hauptamtliche Feuerwehrleute

Und da Feuer und Verkehrsunfälle kein Corona kennten, sei vor allem eines wichtig: einsatzrelevante Dinge weiter zu üben.

Von 2500 Feuerwehrleuten im Landkreis Calw sind lediglich zwölf hauptamtlich beschäftigt, sagt Ziegler. Der Rest engagiere sich – neben dem Beruf – ehrenamtlich. Will heißen: Im Gegensatz zu einer Berufsfeuerwehr sind die Freiwilligen nicht jeden Tag im Einsatz und Training, sondern nur in den Abendstunden. Und das in wöchentlichen oder gar zweiwöchentlichen Abständen.

"Die Einsatzabteilungen müssen also möglichst fit sein, da diese gerufen werden, wenn Menschenleben in Gefahr sind", sagt Udo Zink, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Calw. "Im Einsatzfall erwartet die Gesellschaft zu recht ein möglichst professionelles Abarbeiten der gestellten Aufgaben. Im Gegenzug erwarten die Feuerwehren in Sachen Üben von einsatzrelevanten Arbeitsabläufen während einer Pandemie etwas Akzeptanz von der Gesellschaft." Die Jugendabteilung oder die Altersabteilung – ab 65 darf man nämlich keinen aktiven Feuerwehrdienst mehr machen – komme daher gegenwärtig nicht zusammen.

"Handgriffe, die man lange nicht gemacht hat, laufen nicht mehr flüssig und das kostet Zeit, die wir im Einsatzfalle nicht haben", umreißt Stadtbrandmeister Patzelt die Problematik. "Es werden daher nur Dinge geübt, die bei den Einsätzen draußen auch wirklich benötigt werden."

Da wären beispielsweise die technische Rettung bei Verkehrsunfällen, erklärt Patzelt, das Fahren von Einsatzfahrzeugen sowie das Bedienen von Geräten durch Maschinisten. Oder aber auch das Aufsetzen von Atemschutzgeräten – kurzum, alle Handgriffe der Feuerwehr, die mit Menschenrettung zu tun haben. Gerade deswegen müsse auch das Zusammenspiel innerhalb der Gruppe sitzen.

Es gebe zudem auch theoretischen Unterricht, berichtet der Stadtbrandmeister weiter, der mittels Videokonferenz künftig online stattfinde. Beispiele wären unter anderem Unterweisung in den Unfallverhütungsvorschriften, theoretische Maschinistenschulung oder Unterweisung in Fahrzeug- und Gefahrgutkennzeichnung.

Alle Einsätze und Übungen finden unter Einhaltung strenger Hygieneregeln statt. Im Nachgang müssten zudem stets alle benutzten Gerätschaften und Kontakflächen von den Einsatzfahrzeugen gereinigt und desinfiziert werden, sagt Patzelt.

Nicht gleich mit Vollgas, sondern mit Planung

"Vor Corona haben wir nach den Übungen immer zusammen gesessen und die Kameradschaft gepflegt", erzählt der Stadtbrandmeister mit einem weinenden Auge. "Nun kommen wir nur noch zusammen, um unsere Aufgabe zu erfüllen."

Aufgrund einer Verordnung im Mai des vergangenen Jahres hat auch die Altburger Abteilung ihre Gruppengröße reduziert – von im Schnitt 20 Leuten auf jetzt maximal zehn Personen pro Übung. 15 Verkehrsunfallübungen seien so insgesamt im vergangenen Jahr umgesetzt worden, sagt Gollor.

Doch: Wie geht es jetzt weiter? "Wir werden nicht gleich mit Vollgas durchstarten, sondern mit Planung", berichtet der Abteilungskommandant von Altburg im Hinblick auf kommende Übungen. Das gehe schon mit der Auswahl der Themen los, mit der Überlegung, was man brauche, um das Lernziel unter den gegebenen Hygienvorgaben zu erreichen.