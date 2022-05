Feuerwehr in Burladingen

1 Im Feuerwehrgerätehaus in Burladingen ist der nächste Termin zur Wahl des Stadtkommandanten und seines zweiten Stellvertreters. Foto: Rapthel-Kieser

Nachdem die Kommandanten-Wahl zu Beginn des Monats im Eklat endete und das Kommunalamt die Wahl für ungültig erklärte, gibt es jetzt einen neuen Anlauf.















Link kopiert

Burladingen - Am Samstag, 4. Juni, sollen die Mitglieder aller Abteilungen im Feuewehrgerätehaus in Burladingen erneut zusammenkommen, um über ihre Führungsspitze zu entscheiden. Beginn der Versammlung ist um 19.30 Uhr. So hat es der Feuerwehrausschuss beschlossen.

Erwartet wird, dass sich der Stettener Abteilungsleiter Jürgen Schäfer als Kommandant und Daniel Petznik, der Abteilungsleiter von Killer, als zweiter Stellvertreter wieder zu Wahl stellen. Sollten die Urnengänge nochmals scheitern, weil eine Mehrheit wieder für Ilja Pilic stimmt, kann der Burladinger Gemeinderat und die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Davide Licht den Pilic-Nachfolger und seinen Stellvertreter bestimmen.