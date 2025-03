Der scheidende Leiter der Feuerwehrabteilung Buchenberg, Jörg Hettich, sah nach Unstimmigkeiten innerhalb der Abteilung in der jüngeren Zukunft keinen anderen Weg mehr, als seinen Rücktritt einzureichen.

Zuversicht herrscht in der Abteilung nach dem außerplanmäßigen Wechsel in der Funktion des Abteilungskommandanten. Erich Dieterle übernimmt das Amt für eine Übergangszeit.

Jörg Hettich sah nach Unstimmigkeiten innerhalb der Abteilung Buchenberg keinen anderen Weg mehr, als seinen Rücktritt einzureichen. Näher darauf eingehen wollte er in der Hauptversammlung nicht. Hinzu kam das er seinen Wohnort nicht mehr in Buchenberg habe.

Lesen Sie auch

Würdigung Bürgermeister Fritz Link würdigte seine Arbeit. Die gestellten Aufgaben seien keinesfalls Routine gewesen. So galt es, auch den aufwendigen Umbau des Gerätehauses zu realisieren. Seinen persönlich Dank drückte er an Jörg Hettich gerichtet aus.

Erich Dieterle zum Nachfolger gewählt

Wahlen Zu seinem Nachfolger wurde ein alter Bekannter gewählt. Für die Restlaufzeit der Amtsperiode von einem Jahr übernimmt Erich Dieterle das Amt, in das er einstimmig gewählt wurde. Er bringt Erfahrung unter anderem aus seiner 20-jährigen Zeit als Kommandant der Gesamtgemeinde mit. Er habe sich seine Zusage nicht leicht gemacht, wie er betont. Aber die Aussicht, dass mit Matthias Müller und Theo Belinj zwei junge Mitglieder der Wehr höhere Aufgaben übernehmen wollen, hat ihn darin bestärkt. Nun gilt es, die beiden darin zu unterstützen, dass notwendige Lehrgänge, die es hierzu bedarf, zügig absolviert werden können.

Blick nach vorne richten

Ausblick Erich Dieterle will den Blick wieder nach vorne richten. Er wolle eine gute Zusammenarbeit für alle anbieten und weiter auf Gemeinsamkeit setzen. Seine Proben will er mit Fokus auf Menschenrettung ausrichten. Hier soll auch die Höhenrettung eingeschlossen werden. Wichtig sei ihm auch Nachwuchsförderung. Die erste Probe unter seiner Leitung findet am 7. April statt. Hier sollen weitere Details zu Inhalten bei den Proben besprochen werden.

Grußworte Ortsvorsteher Roland Meder dankte Jörg Hettich für seinen ehrenamtlichen Einsatz und wünschte Erich Dieterle alles Gute. Gesamtkommandant Martin Ochs würdigte Hettich als Mann, mit dem er einen offenen konstruktiven Austausch pflegte. Er hoffe, dass er der Wehr erhalten bliebe. Dem stimmte Jörg Hettich zu. Er wolle, so es seine Zeit zulässt, weiterhin als Wehrmann in der Abteilung mithelfen, wie er zu erkennen gab. Durch seine Arbeitsstelle in Weiler gebe es eine gewisse Nähe. Auch bei den Proben wolle er sich sehen lassen. Mit einem Geschenkkorb dankte die Wehr für seine Arbeit.