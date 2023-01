Feuerwehr in Boll

2 Der Ausschuss ist wieder komplett. Die verabschiedeten und neuen Amtsinhaber mit Stadtbrandmeister Manuel Suhr (links) und dem stellvertretenden Abteilungskommandanten Bernd Schmid (Zweiter von rechts): Reiner Vosseler, Daniel Schittenhelm, Dietmar Arnold, Rolf Schittenhelm, Daniel Danner und Thomas Luthardt (rechts außen). Foto: Fahrland

Nach zehn Jahren kehrt Dietmar Arnold wieder an die Spitze zurück. Er wird erneut Kommandant der Boller Feuerwehr-Abteilung und übernimmt die Leitung von Daniel Danner.















Oberndorf-Boll - Danner ging in seiner letzten Hauptversammlung als Abteilungskommandant auf Einsätze, Ausstattung und Ausbildungsstand ein. Ausrücken musste die Abteilung unter anderem zum Waldbrand bei Aistaig und in die Wasserfallstraße, wo eine mutmaßliche Verpuffung an einer Heizungsanlage glimpflich ausging.

Posten bereits bis 2013 inne gehabt

Daniel Danner bedankte sich für die Unterstützung und Entlastung durch seinen Stellvertreter Bernd Schmid und seinen Vorgänger und Nachfolger Dietmar Arnold, der den Posten bereits von 2001 bis 2013 innehatte.

Dank dieser Aufgabenverteilung und Gestaltung der Übungsdienste durch die Gruppenführer im Wechsel sei das Prinzip "Einer für alle, alle für einen" vorbildlich umgesetzt worden. Im gesamten Stadtgebiet greife ein Rädchen ins andere. Der Bürger könne sich jederzeit auf die freiwilligen Feuerwehren verlassen.

Altes Fahrzeug mit TÜV-Mängelliste

Zum Jahresende bestand die Abteilung aus 26 aktiven Wehrleuten, zwei Anwärtern in der Jugendfeuerwehr und zehn Mitgliedern der Alterswehr. Bei allen Übungsdiensten waren Dietmar Arnold und Reiner Vosseler dabei. Vier junge Wehrleute absolvierten den ersten Teil der Truppmann-Ausbildung. Benjamin Graf schloss den Lehrgang als einer der Besten ab. Mit Andreas Trick und Andreas Schloßer, die mit Einsatzkleidung und Funkmeldeempfänger ausgestattet wurden, konnte die Tagesverfügbarkeit um zwei aktive Feuerwehrmänner verbessert werden.

Für die Umstellung auf Digitalfunk wurden das Gerätehaus und das Löschgruppenfahrzeug mit der entsprechenden Technik ausgestattet. Das 27 Jahre alte Fahrzeug werde nach Reparaturen den Standardaufgaben gerecht, doch mit jedem TÜV-Termin würde die Mängelliste länger, so Danner. Außer der neuen Einsatzkleidung für die Gesamtwehr wurde die Feuerwehr Boll mit neuen Atemschutzgeräten ausgestattet.

Jugendfeuerwehr Boll gegründet

Bernd Schmid würdigte die Verdienste von Daniel Danner während dessen Kommandantur seit Januar 2013. Er absolvierte den Gruppenführer- und Zugführerlehrgang, gehörte der Führungsgruppe an, leistete konstruktive Mitarbeit im Gesamtausschuss und setzte sich für die Ausbildung, professionelle Einsätze sowie die Kameradschaftspflege ein. 2018 wurde er zum Brandmeister befördert. Unter seiner Führung wurde die Jugendfeuerwehr Boll gegründet.

Über deren Arbeit berichtete Thomas Luthardt. In acht Jahren konnten sechs Mitglieder in die Einsatzabteilung übernommen werden. Die Jugendgruppe Boll kooperiert mit Bochingen und bewies sich im Juni mit einer Schauübung. Auch an den Hauptübungen der beiden Ortsteile war der Nachwuchs beteiligt.

Ausbildung weiterer Führungskräfte schwierig

2023 stehen die Jugendwerbung, das Kreisjugendzeltlager auf dem Hardt und die Bildersuchfahrt im Fokus. Dem Wunsch nach mehr Übungen mit dem Löschfahrzeug soll mit Hilfe der Maschinisten entsprochen werden.

Im Schriftführerbericht ging Ehrenmitglied Rolf Schittenhelm auf die Beteiligung an der Bewirtung beim Boller Brunnenwandertag, das Grillfest, die Abschlussübung in der Härlestraße, die Beförderungen, den Kameradschaftsabend sowie die Winterwanderung ein. Rolf Rapp informierte über das vorhandene Finanzpolster trotz Kassenrückgang.

Stadtbrandmeister Manuel Suhr informierte über gesamtstädtische Themen. Sorgen bereitet die begrenzte Platzzahl für den Gruppenführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal, der die Ausbildung weiterer Führungskräfte erschwert.

Mit stehendem Applaus verabschiedet

Uneingeschränkte Zustimmung als Abteilungskommandant erhielt Dietmar Arnold in geheimer Wahl. Daniel Danner wurde mit stehendem Applaus verabschiedet. Jochen Waßmer gehörte dem Ausschuss seit 1992 an und räumte seinen Platz nach 30 Jahren, ebenso Rolf Schittenhelm als Schriftführer nach 42 Jahren.

Als Beisitzer wurde Reiner Vosseler im Amt bestätigt. Zu neuen Beisitzern wurden Thomas Luthardt und Daniel Schittenhelm gewählt. Letzterer tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters. Alle Verabschiedeten sowie die beim Ehrungsabend Geehrten Thomas Bauer und Reiner Vosseler (25 Jahre) sowie Bernd Schmid (40 Jahre) erhielten zum Dank Geschenke.