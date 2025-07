Feuerwehr in Bisingen: Pool brennt und greift auf Dachstuhl über

Feuerwehr in Bisingen

1 Über zwei Drehleitern bekämpfte die Feuerwehr das Feuer im Dachstuhl des Einfamilienhauses. Foto: Marschal Weil die Abdeckung eines Gartenpools in Brand geraten ist, rückte die Feuerwehr mit 55 Mann in die Bisinger Gutenbergstraße aus. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über.







Im sechsstelligen Bereich dürfte die Schadenssumme liegen, die ein Brand am frühen Mittwochnachmittag in der Bisinger Gutenbergstraße verursacht hat. Laut Einsatzleiter Steffen Schmidt von der Freiwilligen Feuerwehr Bisingen ist die Abdeckung eines Pools im Außenbereich des Einfamilienhauses in Brand geraten. Warum, das wird derzeit noch ermittelt.