Feuerwehr in Beffendorf

3 Mit einer Rettungsschere werden eingeklemmte Autofahrer befreit. Foto: Lauble

Mit einem Tag der offenen Tür feierte die Feuerwehr Beffendorf das 20-jährige Bestehen ihrer Jugendfeuerwehr. Zahlreiche Besucher strömten zum Festwochenende und durften selbst zum Feuerlöscher greifen.















Oberndorf-Beffendorf - "Wenn’s brennt, kommen wir zu Ihnen, wenn’s etwas zu feiern gibt, kommen Sie zu uns", so die einladenden Worte vom Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Beffendorf, Tobias Benz. Er zeigte sich überwältigt von der Resonanz beim Festwochenende, bei dem auch die Renovierung der Fahrzeughalle gefeiert wurde.

Großer Andrang

Der Besucherandrang verdeutlichte, wie groß das Interesse der Beffendorfer an der Arbeit der Feuerwehr ist. Der Samstag stand unter dem Motto "Brandschutz zu Hause". Thomas Luthardt, aktiver Feuerwehrmann der Abteilung Boll und Brandschutzexperte, bot eine Lehrstunde par exellence. Er erklärte die Handhabung der verschiedenen Arten von Feuerlöschern und ließ die zahlreichen Besucher selbst Hand anlegen. Wie wichtig ein Rauchmelder ist und in welchen Räumen diese angebracht sein sollten, erläuterte er mit vielen Beispielen.

Der Sonntag begann mit einem zünftigen Frühschoppen in der Turn- und Festhalle. Draußen konnte man mit der Drehleiter einen Rundumblick auf Beffendorf genießen. Abteilungskommandant Tobias Benz konnte neben Bürgermeister Hermann Acker und Stadtbrandmeister Manuel Suhr auch Vertreter des Gemeinde- und Ortschaftsrats, sowie Ehrenkommandant Oskar Haaga begrüßen.

Nachwuchs ist nicht mehr wegzudenken

Er sei stolz auf seine Kameraden, die mit viel Eigenleistung zusammen mit dem Bauamt und dem Werkhof unter der Koordination von Manuel Suhr den Umbau und die Renovierung der Fahrzeughalle bewerkstelligt haben.

Stolz aber, so Benz, sei er natürlich auf seine Jugendfeuerwehr, deren 20-jähriges Bestehen gefeiert wurde. Die Mädels und Jungs um Florian Knöpfle seien nicht mehr wegzudenken und sichern so den Nachwuchs.

Bürgermeister Acker hob in seinem Grußwort besonders die positive Entwicklung der Jugendfeuerwehr hervor. Sein besonderer Dank galt den Gründern Thomas Buhl, Tobias Benz, Claus Swiggers und Egon Knöpfle, die vor 20 Jahren den Grundstein für diese Einrichtung gelegt hatten.

Beim Umbau mit angepackt

Er bedankte sich auch bei all denjenigen, die sich für den Feuerwehrnachwuchs in Beffendorf engagieren und aktive Jugendarbeit vor Ort betreiben. Sie alle üben eine wichtige Vorbildfunktion aus, die neben dem zeitlichen Aufwand auch viel Geduld und Fingerspitzengefühl erfordere.

Er wünschte bei den zukünftigen Aktivitäten weiterhin viel Glück, Erfolg und viel Spaß und Freude bei der Feuerwehr. Er überreichte einen Gutschein zum gemeinsamen Eisessen. Den Aktiven der Einsatzabteilung gratulierte der Bürgermeister zum gelungenen Umbau der Fahrzeughalle. Das Ergebnis könne kaum besser sein. Die Aktiven haben der Stadt, dank der erbrachten Eigenleistungen, so manchen Euro gespart.

Kameradschaft gelehrt

Stellvertretend für den erkrankten Ortsvorsteher Roland Lauble überbrachte Ortschaftsrat Alfons Staiger die Glückwünsche für die Jugendfeuerwehr. Vier Mädels und fünf Jungs seien es zurzeit. Er bedankte sich bei den bisherigen Jugendleitern Tobias Benz, Tino Lück, Andy Staiger, Steffen Zey und Florian Knöpfle für die Betreuung.

Insgesamt fünfzig Jugendliche hätten sie inzwischen für den Feuerwehrdienst begeistern können. Zugleich haben sie ihnen gezeigt, was Kameradschaft bedeutet und was diese bewirken kann. Mit dem Gutschein für "Adventure Golf" soll dieser Zusammenhalt weiter gefördert werden.

Den Aktiven gratulierte er zum gelungenen Umbau der Fahrzeughalle und dankte besonders für den unermüdlichen Einsatz bei den Renovierungsarbeiten. Sein Dank galt ebenso Manuel Suhr, der seinen Einfluss bei der Verwaltung geltend gemacht hatte. Er zeigte sich auch bei Joachim Mei vom Bauamt erkenntlich, der die Maßnahmen begleitet hatte.

Schauübungen zum Abschluss

Manuel Suhr gratulierte der Jugendfeuerwehr herzlich zum Jubiläum. Aufgrund der hervorragenden Jugendarbeit, sei es in den vergangenen zwanzig Jahren gelungen, junge Menschen von der Arbeit der Feuerwehr zu überzeugen. Durch die zahlreichen Übernahmen in die aktive Wehr gelang es, den Mannschaftsstand in der Abteilung Beffendorf auf 33 zu erhöhen.

Sein Dank galt auch den Aktiven und allen Beteiligten für ihre Arbeit bei den Umbaumaßnahmen. Er wünschte den Kameraden weiterhin alles Gute, viel Spaß an der Arbeit und vor allem, dass sie von ihren Übungen und Einsätzen jederzeit gesund zurückkehren.

Mit zwei überaus beeindruckenden Schauübungen der Jugendfeuerwehr und der Aktiven Wehr gingen zwei ereignisreiche und informative Festtage zu Ende.

