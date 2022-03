2 Mit Geschenken sind Jochen Rapp (links) und Florian Rebholz nach fünf Jahren verabschiedet worden Foto: Breisinger

Als Mammutveranstaltung hat sich die Hauptversammlung der Balinger Feuerwehrabteilung für die Jahre 2020/21 entpuppt.















Balingen - Nicht weil zwei Jahre abzuhandeln waren, dauerte es so lange; ganz im Gegenteil, der diesbezügliche Bericht wurde bereits im Vorfeld an die Mitglieder verschickt. Auch nicht, weil es Anträge oder sonstige zu diskutierende Angelegenheiten gab, und auch die durch den Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann herbeigeführte Entlastung der Funktionsträger erfolgte einstimmig.

Einsatzbereitschaft im Blick

Nach der Entlastung sprach Reitemann davon, dass die Stadt Balingen in erster Linie im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans an der Seite der Feuerwehr stehe, Fort- sowie Weiterbildungen stets unterstütze und für neue Anschaffungen stets ein offenes Ohr habe. "Es war und ist immer noch ein echter Husarenritt, unter all den Einschränkungen die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten", fand Reitemann.

Viel Zeit wurde in erster Linie wegen eines von Reitemann und Balingens Bürgermeister Ermilio Verrengia geleiteten Wahlmarathons benötigt, der nicht wie mancherorts en bloc und per Handzeichen, sondern geheim und zudem aufgrund der Verordnungen in Kleinstgruppen durchgeführt wurde.

Matthias Kröner neuer Stellvertreter

Nachfolger des scheidenden Abteilungskommandanten Florian Rebholz wurde Sebastian Adrion, der sich mit 48:10 Stimmen gegen den zweiten Kandidaten Matthias Haasis durchsetzte, fünf Stimmen waren ungültig. Sein Stellvertreter wird als Nachfolger von Jochen Rapp zukünftig Matthias Kröner sein, der als einziger sich zur Wahl stellender Kandidat 50 Stimmen bekam.

Neue Mitglieder des Abteilungsausschusses sind Florian Bleile, Thorsten Breisch, Steffen Gühring, Patrick Schorrer, Stefan Rotter und David Will. Bleile, Kröner, Will, Stefan Rotter und Benjamin Schneider wurden neu in den Ausschuss der Feuerwehr Balingen gewählt.

"Die vergangenen zwei Jahren waren nicht einfach und stellten uns vor zuvor nie dagewesene Probleme, verschiedene Szenarien mussten ausgearbeitet werden, und die Übungsdienste waren mit gewissen Einschränkungen verbunden. Teamgeist, Kameradschaft und das zusammen erleben war nicht immer möglich, umso mehr gilt mein Dank für euer Durchhalten, euren Einsatz. euer ehrenamtliches Engagement und eure professionelle Hilfe für Jung und Alt", so Florian Rebholz.

Trotz denkbar ungünstigen Voraussetzungen wurden von den Mitgliedern der Balinger Feuerwehr in den vergangenen zwei Jahren wieder zahlreiche Fort- und Weiterbildungen erfolgreich abgeschlossen. Führungslehrgänge belegten Adrion und Rotter (jeweils Gesamtführer), und Schorrer (Zugführer), Adrion (Jugendfeuerwehrwart), Carolin Lohner (Maschinistin für Löschfahrzeuge), Matthias Jenter und Mike Reif (Atemschutzträger), Laurin Gührs, Marco Kuppelwieser, Alexander Schneider, Reinhard Stremel und Tarik Yilmaz (jeweils Truppmannsausbildung Teil 1 und Sprechfunker).

"Fünf gute Jahre"

Insgesamt 141 Einsätze gab es im Jahr 2020 und 182 im Vorjahr, ein deutlicher Anstieg, in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sich die Hochwasser-/Unwettereinsätze von sechs auf 44 mehr als versiebenfachten. In seiner Abschiedsrede meinte Rebholz, dass es ihm Spaß und ihn stolz mache, fünf Jahre lang diese Abteilung zu führen. "Am Anfang war es eine Zweckgemeinschaft, aber dann fand ich einen Freund", richtete Rebholz ergreifende Worte an Rapp. "Es waren gute fünf Jahre", schlossen Rapp und Rebholz unisono das Kapitel. Im Namen der Abteilung bedankte sich Zugführer Gühring für die Arbeit von Rebholz und Rapp: "Ihr habt in eure Arbeit immer eine persönliche Note mit hineingebracht und aus uns ein stabiles Team geformt, ständig neue Herausforderungen warteten auf euch. Stets habt ihr Führungsstärke bewiesen, aber auch die Kameradschaft und das Zwischenmenschliche nie aus den Augen verloren."