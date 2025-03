Feuerwehr in Balingen: Hier werden die Kinder zu „Feuerlöschern“ ausgebildet

Die Kinder- und Jugendabteilungen der Feuerwehr Balingen blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Mit insgesamt 133 jungen Feuerwehrbegeisterten und 110 Regelübungsdiensten in den vier Jugendgruppen und zwei Kindergruppen leistet die Nachwuchsarbeit einen wertvollen Beitrag für die Zukunft der Feuerwehr, heißt es in der Pressemitteilung.

Schwerpunkte waren die Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Erste Hilfe und der richtige Umgang mit Funkgeräten. Zusätzlich legten 27 Jugendliche die Jugendflamme Stufe 1 ab, während eine Gruppe aus Frommern und Weilstetten die Leistungsspange in Burladingen erfolgreich absolvierte.

Zweite Kindergruppe am Start

Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung kamen auch Sport, Spiele und die Kameradschaft nicht zu kurz. Ein Highlight war der siebte gemeinsame Sportwettbewerb am 15. Mai in Endingen. Am 29. Juni unternahmen die Jugendgruppen einen Ausflug nach Stuttgart-Stammheim, wo sie sich in einer Spielhalle austoben konnten.

Auch bei den Sommerferienspielen der Stadt Balingen war die Jugendfeuerwehr aktiv. Ein Meilenstein war die Gründung der zweiten Kindergruppe am 20. September, womit noch mehr Kinder spielerisch an das Thema Feuerwehr herangeführt werden können. Dies unterstreicht den hohen Stellenwert der Nachwuchsarbeit in Balingen, die jungen Mitgliedern frühzeitig Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist vermittelt.

Das hat sich personell getan

Auch organisatorisch gab es bedeutende Veränderungen: Marcel Hafenmayr wurde erneut für drei Jahre als Stadtjugendfeuerwehrwart gewählt, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Daniel Ritzmann. Fabian Zovkic wurde als dritter Stellvertreter neu gewählt.

David Will und Benjamin Schneider übernehmen die Aufgabe der Kassenprüfung. Zudem wurden David Will als Stellvertretender Stadtjugendwart, Timo Hafenmayr und Kim Eppler als Kassenprüfer sowie Schriftführer Benjamin Schneider mit einem Geschenk verabschiedet.

Diese Auszeichnungen gab es

Für ihr langjähriges Engagement wurden Marcel Hafenmayr und David Will vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands, Stefan Jetter, mit der Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg ausgezeichnet. Bürgermeister Ermilio Verrengia übernahm die Entlastung der Leitung, lobte die hervorragende Arbeit und erinnerte sich an seine eigene prägende Zeit in der Jugendfeuerwehr.