Feuerwehr in Bad Herrenalb: Nachwuchsschmiede für die Retter von morgen

Bad Herrenalb stellt die größte Jugendfeuerwehr im Kreis Calw. Bei den Bambini geht es vor allem um eines: „Spaß und Spiel“. Die Betreuung erfordert viel Zeit und Herzblut.
In der Stadt Bad Herrenalb wächst eine Generation heran, die weiß, was Gemeinschaft bedeutet. Mit insgesamt 66 Kindern und Jugendlichen hat sich die Jugendfeuerwehr der Gesamtstadt zur mittlerweile größten Nachwuchsabteilung im gesamten Landkreis Calw entwickelt. Ob aus der Kernstadt, aus Bernbach oder Neusatz-Rotensol – das Interesse am Ehrenamt zieht sich durch alle Stadtteile. „Gute Jugendarbeit in den letzten Jahren“, bilanziert Jugendleiterin Lena Herrmann kurz und knapp den Erfolg.