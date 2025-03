Kommandant Ralf Dengler, Kreisbrandmeister Phillipp Glunz und dessen Stellvertreter Markus Fehrenbacher hatten einen kleinen Ehrungsmarathon zu bewältigen, dem sie sich gerne stellten.

Danny Bea und Pierre Kieninger wurden für 15-jährige, Stefan Trautwein für 25-jährige und Wolfgang Moosmann für 40-jährige Dienstzeit mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet. Die goldene Ehrennadel mit dem Schriftzug „Dank und Anerkennung“ des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil erhielten Jürgen Kieninger, Thomas Summ und Hans-Peter Lamprecht für in besonderem Maße erworbene Verdienste.

Chef wird verabschiedet

Lamprecht wurde darüber hinaus für 16-jährige Amtszeit als Obmann der Alterswehr gewürdigt und erhielt Geschenke von den Kameraden und von Bürgermeister Michael Lehrer im Namen der Gemeinde. Gleichzeitig wurde Lamprecht als Alterswehr-Chef verabschiedet, nachdem zuvor Gerhard Hess zu seinem Nachfolger und Werner Sekinger zum Stellvertreter gewählt wurden.

Verabschiedet wurde außerdem Maschinist Dieter Seckinger vom Löschzug Aichhalden nach 46 Dienstjahren in die Alterswehr. Seckinger machte damit seine Ankündigung wahr, „der LF 8 und ich gehen gemeinsam“. Denn das knapp 60 Jahre alte LF 8 wird im Laufe des Jahres aus dem Dienst genommen, da der Löschzug Aichhalden mit dem LF 10 im August ein neues Fahrzeug als Ersatzbeschaffung erhalten hatte.

Preise stark gestiegen

Interessant: Der Preis des LF 8 beim Kauf im Jahr 1966 betrug 60 600 Mark (30 984 Euro), das LF 10 kostete 450 000 Euro.

In seinem letzten Bericht über die Aktivitäten der 19 Kameraden starken Alterswehr zwischen 62 und 92 Jahren erwähnte Obmann Lamprecht unter anderem die Besuche des Wasserschlosses Glatt mit Bauernmuseum, des Zuckergässles in Langenenslingen, bei der die Herstellung von roten Zuckerhasen mit historischen Formen und Geräten wie vor 150 Jahren gezeigt wurde, sowie die Forellenzucht „Lohmühle“ in Ehlenbogen.

Einen Feuerwehr-Lebenslauf mit Funktionstätigkeiten und Auszeichnungen hatte Lamprecht für Gerhard Hess und Herbert Kopp aufgelistet, die seit 50 Jahren der Feuerwehr angehören. Sie erhielten keine Ehrung, dafür kräftigten Applaus.

Maibaumstellen am 30. April

In besonderer Erinnerung blieb Lamprecht eine vom früheren Bürgermeister Ekhard Sekinger und Kommandant Ralf Dengler organisierte Feier im Jahre 2016 zur 60-jährigen Feuerwehrzugehörigkeit von Adolf Hirth und Heinz Flörchinger sowie 50 Jahre von Robert Flörchinger und Hans-Peter Lamprecht. Mit dem MTW und dem damals 50 Jahre alten LF 8 sei man, „immer das Gaspedal am Anschlag“, zum Feuerwehrheim nach Titisee gefahren. Der Abschluss des schönen Tagesausflugs habe in der Schwarzwaldstube im Eselbach stattgefunden.

Nach diesem heiteren Beitrag wies Kommandant Ralf Dengler auf den Fortbildungskurs Feuerkrebs in Seedorf am 29. März sowie das Maibaumstellen am 30. April in Aichhalden und Rötenberg hin.