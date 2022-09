1 Bei der Verbandsversammlung der Feuerwehren des Schwarzwald-Baar-Kreises wurden geehrt: (von links): Reinhard Link (Tuningen), Oliver Schrenk (Vöhrenbach), Ralf Heizmann (Vöhrenbach), Christine Klausmann (Obereschach), Stefan Band (Blumberg), Marcus Ohnmacht (DS-Pfohren), Reinhold Engesser (Blumberg), Daniel Müller (Tannheim). Foto: Zimmermann

Die Feuerwehren im Schwarzwald-Baar-Kreis trafen sich seit drei Jahren erstmals wieder zur Dienst- und Verbandsversammlung - da kam ganz schön etwas zusammen.















Schwarzwald-Baar-Kreis - In der Turn- und Festhalle Tannheim sah man sich wieder. Man müsse sich zuerst daran gewöhnen, so der Verbandsvorsitzende Reinhold Engesser. Die Corona-Zeit habe sehr geschlaucht.

Die Arbeit der Jugendfeuerwehren kam quasi ganz zum Erliegen, die Aktiven durften nicht einmal in Zugstärke (neun Personen) üben, während in den Stadien Zehntausende eng an eng standen und saßen. Und trotzdem: Es gab keine Feuerwehr, die nicht einsatzfähig war, man war flexibel.

Erwartet wird viel, leisten wollen es wenige

Kreisbrandmeister Florian Vetter gab einen kleinen Überblick, was trotz Corona geleistet werden konnte. Der Kreis wurde unter anderem bei Fieberambulanzen, Impfzentrum, Impfangeboten für die Bevölkerung und in Bezug auf Flüchtlingsunterkünfte unterstützt. Für das Ahrtal wurden dem Landeskontingent zwei Züge gestellt. Die Sanierung der Schwarzwaldbahn wurde für Übungen entlang der Strecke und der Tunnels genutzt, ebenso wie der Dögginger Straßentunnel. 42 Projekte im Kreis werden mit Feuerwehrschutzmitteln des Landes gefördert. Der Bedarf an Aus- und Weiterbildungsplätzen sei größer als das Angebot.

Grußworte richteten Ortsvorsteherin Anja Keller, der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, Landtagsabgeordneter Rüdiger Klos, Dezernentin Barbara Kollmeier vom Landratsamt und Bezirksbrandmeister Christoph Gleisner vom Regierungspräsidium an die Versammlung. Gleisner freute sich über den Aufwind der Jugendfeuerwehren und die 28 000 Frauen, die immerhin fünf Prozent der Aktiven in den Wehren ausmachten. Man stehe vor großen Herausforderungen. Die Drehzahl könne aber nur in homöopathischen Dosen erhöht werden. Es gebe eine große Erwartungshaltung in der Bevölkerung, aber eine abnehmende Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. Eine Beobachtung, die auch dem Verbandsvorsitzenden Engesser für die Kreisebene stark zu denken gibt.

41 Jugendwehren im ganzen Kreis

Von Kreisjugendfeuerwehrwart Marcus Ohnmacht war zu erfahren, dass es im Kreis 41 Jugendfeuerwehren, darunter drei Kindergruppen mit 463 Jungen und 115 Mädchen gibt, in 18 Wehren, die 213 Betreuer haben.

Wahlen werden nachgeholt

Nachgeholt wurden die schon 2020 und 2021 fälligen Wahlen der beiden Stellvertreter des Kreisverbandsvorsitzenden Sascha Eichkorn (Brigachtal) und Reinhard Link (Tuningen). Der Kreisvorsitzende Reinhold Engesser und Jugendwart Marcus Ohnmacht kündigten an, dass sie nach Ablauf ihrer Amtszeit, und nach 15 Jahren im Amt, nicht mehr zur Verfügung stehen.

Leistungswettbewerbe 2023 finden in Schönwald statt, anlässlich des 150-jährigen Bestehens der dortigen Feuerwehr. Ferner möchte man einen Neujahrsempfang bieten und einen Auftritt auf der Südwest-Messe. Mit mehr Planung ist man vorsichtig: Ungewissheit bleibt.

Viele heimsen Ehrungen ein

Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehren BW: Christine Klausmann und Daniel Müller. Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes für Kreisausbilder: Thomas Albert (VS-Schwenningen), Harald Bregler (Schaffhausen), Ralf Laufer (Dauchingen), Michael Lukas (Triberg), Friedrich Oberle (VS-Villingen), Oliver Schrenk (Vöhrenbach), Bernd Welte (Blumberg). Feuerwehrehrenkreuz in Bronze des Deutschen Feuerwehrverbandes: Stefan B And (Blumberg), Thomas Feldmeier (Schonach), Reinhard Link (Tuningen), Ralf Heizmann (Vöhrenbach), Klaus Oberle (VS-Villingen), Oliver Schrenk (Vöhrenbach). Feuerwehrehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes: Marcus Ohnmacht (DS-Pfohren).

Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbandes BW: Reinhold Engesser (Blumberg).

Verabschiedungen

Kommandanten und Abteilungskommandanten: Dominik Fraunhoffer (Hüfingen-Mundelfingen), Martin Frey (Bräunlingen), Markus Herbst (Dauchingen), Thomas Kossbiehl (Hüfingen-Behla), Bernhard Kraus (Brigachtal-Überauchen), Manfred Meier (Brigachtal-Klengen), Marcus Przystaw (DS-Neudingen), Edgar Schiesel (Donaueschingen), Reinhold Schöndienst (DS-Pfohren), Hubert Schwarz (Blumberg), Peter Welte (Hüfingen-Hausen vor Wald), Andreas Wiehl (Donaueschingen), Wolfgang Wiehl (DS-Aasen). Kreisausbilder: Klaus Oberle (VS-Villingen). Feuerwehrseelsorge: Michael Radigk (Pfaffenweiler).