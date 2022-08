5 Mit ihrem Löschpanzer haben diese Teilnehmerinnen das Ziel fest im Auge. Foto: Urban

Balingen-Ostdorf - Eingeläutet wurde das Wochenende von einer Schauübung des Löschzugs Nord, bestehend aus den Feuerwehr-Abteilungen Ostdorf, Engstlatt und Bisingen. Dabei musste ein angenommener Lagerhallenbrand bekämpft und mehrere Personen aus dem Gebäude gerettet werden. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer bewiesen die Feuerwehrleute ein routiniertes Vorgehen und befreiten innerhalb kürzester Zeit mehrere Kinder aus der verrauchten Lagerhalle. Auch die Drehleiter kam zum Einsatz, um eine Person aus dem oberen Stock zu retten und die Brandbekämpfung von oben zu unterstützen.

Lolita von neun Teams gerettet

Natürlich durfte auch der traditionelle Gaudi-Wettbewerb nicht fehlen. Lolita, die für die Feuerwehrabteilungen in Ostdorf und Umgebung sowie bei treuen Besuchern des Spritzerfestivals schon lange keine Unbekannte mehr ist, steckte mal wieder in Schwierigkeiten – genauer gesagt steckte sie mit ihrem Fallschirm in einem Apfelbaum. Sieben Feuerwehr- und zwei Freizeitmannschaften, jeweils bestehend aus fünf Personen, versuchten, Lolita so schnell wie möglich zu retten. Dazu mussten Männer und Frauen mehrere Aufgaben erfüllen, bei denen sie nicht nur ihre Löschqualitäten, sondern auch Geschicklichkeit, Schnelligkeit sowie Teamarbeit unter Beweis stellen mussten.

Bickelsberg erneut vorne

Dieses Jahr stellten sich gleich zwei Frauenmannschaften der Herausforderung. Am Ende machte die erste Mannschaft der Feuerwehr Bickelsberg das Rennen im Profiwettbewerb. Sie waren 17 Sekunden schneller als die zweitplatzierten Feuerwehrkollegen aus Wessingen. Auf dem dritten Platz landete die zweite Mannschaft der Feuerwehr Geislingen. Den letzten Platz belegte die Wehr aus Glatten. Die Bickelsberger Frauen holten den Titel im Amateurwettbewerb. "Die Bodenlosen", die zweite Freizeitmannschaft, landeten mit nur wenigen Sekunden Abstand auf dem zweiten Platz.

Frühschoppen am Sonntag

Unzählige Besucher schauten sich den Gaudi-Wettbewerb und die Schauübung an. Und auch im Festzelt wimmelte es nur so von Gästen. Ein Frühschoppen mit Glücksrad, Kaffee und Kuchen sowie Kinderspiele rundeten das Festivalwochenende am Sonntag ab.