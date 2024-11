Feuerwehr im Kreis Rottweil: Das ist der neue Kreisbrandmeister – und was ihm wichtig ist

. „Mir ist die enge Zusammenarbeit mit den Feuerwehren und ein gutes Miteinander besonders wichtig“, betont er beim Antrittsbesuch bei Landrat Wolf-Rüdiger Michel. Glunz bringt laut Mitteilung nicht nur fachliches Know-how, sondern auch jahrzehntelange Erfahrung von der Basis mit: Seit seinem zehnten Lebensjahr engagiert er sich für die Feuerwehr.

Studium in Furtwangen

Nach seiner Schreinerlehre und dem Studium in „Security & Safety Engineering“ an der Hochschule Furtwangen sammelte der Balgheimer erst Erfahrungen in einem Ingenieurbüro für Brandschutz, bevor er in den öffentlichen Dienst wechselte. Zuletzt war er bei der Stadt Villingen-Schwenningen tätig, wo er die Laufbahnbefähigung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst erwarb.

Er kennt die Herausforderungen

Landrat Wolf-Rüdiger Michel und Dezernent Oliver Brodmann begrüßten Philipp Glunz offiziell in seinem neuen Amt. Michel lobte: „Mit Herrn Glunz gewinnen wir nicht nur einen ausgewiesenen Experten, sondern auch einen Kreisbrandmeister, der die Herausforderungen der Feuerwehren im ländlichen Raum kennt.“

Privat lässt der neue Kreisbrandmeister es sportlich angehen: Neben seiner Leidenschaft für den Reitsport widmet er sich dem Bogenschießen.

Im Juli war bekannt geworden, dass sein Vorgänger Nicos Laetsch den Posten des Kreisbrandmeisters auf eigenen Wunsch aufgeben und eine neue Herausforderung annehmen wird.