Alle sechs Stunden muss eine der 26 Feuerwehren im Kreis Calw ausrücken, um Menschen in Not zu helfen. Im vergangenen Jahr hat sich das auf 1570 Einsätze summiert, berichtete Markus Fritsch, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Calw, am Freitagabend bei der Verbandsversammlung in der Festhalle in Haiterbach.

Fritsch sprach vor 107 Delegierten und zahlreichen Bürgermeistern und Ehrengästen, darunter der Präsident des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg, Frank Knödler, und Thomas Blenke (CDU), Landtagsabgeordneter für den Kreis Calw.

„Um das Feuerwehrwesen im Kreis Calw ist sehr gut bestellt“, so Fritsch. 3800 Leute zählt die Truppe, davon sind 442 bei der Alterswehr und 650 bei der Jugendfeuerwehr. Und es gibt eine Kinderfeuerwehr mit 119 Mädchen und Jungen zwischen sechs und zehn Jahren.

Dennoch macht sich sogar hier ein „Fachkräftemangel“ bemerkbar. „Alleine durch unsere Jugendarbeit können wir unseren Mitgliederbestand nicht halten“, sagt Fritsch. Viele Aktive werden in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Daher hat sich der Kreisfeuerwehrverband Calw einer Werbekampagne im Regierungsbezirk Karlsruhe angeschlossen. Die Aktion heißt „Hundert12“ (www.hundert12.info) und hat das Motto „Deine Heimat. Deine Feuerwehr.“ Die Kampagne kommt jetzt ins Rollen, etwas Werbematerial, rote Kugelschreiber und rote Tütchen mit Gummibären, lagen bereits auf den Tischen.

Gesundheitsvorsorge wird erweitert

Auch im Kreis will der Verbandsvorsitzende die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren. Die Webseite werde neu gestaltet, das Dienstleistungsportfolio erweitert und die Gesundheitsvorsorge für Feuerwehrangehörige erweitert.

Denn die Einsätze gehen oft an die Grenze der physischen und psychischen Belastbarkeit – und darüber hinaus. Und wenn es sich nur um „Türöffnungen“ handelt, die permanent zunehmen. Markus Fritsch: „Wir wissen nie, was uns hinter einer Tür erwartet“. Dafür will er seinen Kameradinnen und Kameraden den die Psycho-Soziale-Notfall-Versorgung (PSNV) ans Herz legen.

Kreisbrandmeister Dirk Patzelt kündigte an, seinen Dienst um ein Jahr zu verlängern und erst Ende 2025 in den Ruhestand zu gehen. Somit könne er sein Lieblingsprojekt, das geplante Feuerwehrzentrum für den Kreis in Neubulach-Martinsmoos, bis zum Ende betreuen. Das Gebäude soll Ende 2024 fertig werden, dann kämen noch die technischen Details.

Für Haiterbachs Bürgermeister Andreas Hölzlberger ist es etwas „ganz Besonderes“ den Kreisfeuerwehrverband zu Gast zu haben. An die Adresse der Landespolitik sagt er, die Investitionen in das Feuerwehrwesen müssten nach oben gehen.

Wahl von zwei Stellvertretern

Der Kreisfeuerwehrverband Calw nutzte die Versammlung auch für die Wahl von zwei stellvertretenden Vorsitzenden: Das sind jetzt Cetin Karanci und Rainer Zillinger.

Und die Versammlung diente dazu, sich öffentlich bei zahlreichen Aktiven mit Medaillen zu bedanken. Die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg in Silber erhielten Jürgen Fuchs, Bürgermeister von Ostelsheim, und Georg Stelzer, Kreisbrandmeister des Landkreises Passau. Die Wehren der beiden Landkreise verbindet eine enge Partnerschaft.

Auszeichnung mit Feuerwehrkreuz

Das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Bronze erhielten Oliver Eder (Bad Wildbad), Thomas Fessele, Roland Härter und Matthias Schuster (alle drei aus Nagold). Das Ehrenkreuz in Silber erhielten Bernd Dost (Nagold), Martin Hiller (Calw) und Volker Renz (Haiterbach). Diese Ehrenkreuze sind die höchste Auszeichnung für Feuerwehrleute in Deutschland.

Es ging also recht festlich zu bei dieser Verbandsversammlung. Dazu passte, dass es ein Vesper gab und dass der Spielmannszug der Feuerwehr Calw für den musikalischen Rahmen gesorgt hat. Die nächste Hauptversammlung findet 2024 in Egenhausen statt.