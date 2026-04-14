Feuerwehr im Großeinsatz Mann kommt bei Hausbrand in Offenburg ums Leben (red/ma) 14.04.2026 - 19:01 Uhr 1 Bei einem Gebäudebrand im Offenburger Ortsteil Zell-Weierbach kam am Dienstagnachmittag laut Feuerwehr ein Mann ums Leben. Foto: Mungenast/Einsatz-Report 24 Ein Brand in einem Wohngebäude im Offenburger Ortsteil Zell-Weierbach hat am Dienstagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Link kopiert Gegen 16.30 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einsatz in der Straße „Im Gosler“ alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das betroffene Haus in bewaldetem Gebiet bereits in Vollbrand. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, kam bei dem Brand ein Mann ums Leben. Ob es weitere Verletzte gibt ist derzeit noch unklar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Großeinsatz. Die Ermittlungen dauern an. +++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++