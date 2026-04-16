Feuerwehr im Fokus: Einrichtung mit Vorbildcharakter

Moderne Technik, schnelle Abläufe: In Schramberg-Sulgen zeigt die Zentrale Feuerwehrwerkstatt, wie Einsatzkräfte effizient unterstützt werden können.
Ein Blick in die neue Halle der Zentralen Feuerwehrwerkstatt (ZFW) zeigt: Die Regale füllen sich schon langsam. Landesfeuerwehrpräsident Michael Wegel nutzte kürzlich bei einem Besuch die Gelegenheit, sich die Einrichtung gemeinsam mit Landrat Wolf-Rüdiger Michel, Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, Kreisbrandmeister Philipp Glunz und weiteren Feuerwehrvertretern anzuschauen.