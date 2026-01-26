Feuerwehr im Einsatz: Wieder mal Activ-Arkaden – Brandalarm in Horb sorgt für Aufregung

Ein Brandmeldealarm in den Activ-Arkaden am Bahnhof setzte Feuerwehr und Rettungskräfte in Bewegung. Das ist diesmal der Grund.
Aufregung und ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften: In den Activ-Arkaden in Horb hat am Montagmittag eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte rückten an, konnten vor Ort jedoch schnell Entwarnung geben. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Das Personal der anliegenden Geschäfte musste gleich zwei Mal die Räumlichkeiten verlassen, da der Alarm noch einmal auslöste.