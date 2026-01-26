Feuerwehr im Einsatz: Wieder mal Activ-Arkaden – Brandalarm in Horb sorgt für Aufregung

Aufregung und ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften: In den Activ-Arkaden in Horb hat am Montagmittag eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte rückten an, konnten vor Ort jedoch schnell Entwarnung geben. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Das Personal der anliegenden Geschäfte musste gleich zwei Mal die Räumlichkeiten verlassen, da der Alarm noch einmal auslöste.

In der Vergangenheit war es in den Arkaden bereits mehrfach zu ähnlichen Einsätzen gekommen. Bereits zweimal hatten Jugendliche Feuerwerk im Bereich der Arkaden gezündet, was ebenfalls Feuerwehreinsätze zur Folge hatte. In diesem Fall lagen jedoch keine Hinweise auf eine solche Ursache vor. Wer zahlt den Einsatz? Die Stadt Horb hatte sich bereits im Jahr 2023 zur Kostenfrage bei Fehlalarmen geäußert. Demnach gilt: „Wenn eine Brandmeldeanlage ohne ersichtlichen Grund einen Alarm auslöst, dann ist der Betreiber kostenpflichtig.“ Warum die Anlage diesmal ausgelöst hat, ist derzeit nicht bekannt. Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden.