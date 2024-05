14 Die Feuerwehren im Ortenaukreis mussten ausrücken. Foto: Maren Späth / EinsatzReport24

Mehrere heftige Gewitterzellen zogen am Mittwochabend und in der Nacht über den Südwesten hinweg. Starkes Hagelunwetter wütete rund um Freiburg und Ettenheim im Ortenaukreis. Die Flusspegel stiegen stark an.









In Umkirch und in Waltershofen, nahe Freiburg im Breisgau, sorgte am Abend ein starker Hagelschauer für Land unter. Alles war von einer weißen Schicht bedeckt.