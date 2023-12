Feuerwehr im Einsatz: Rund 90. 000 Euro Schaden nach Brand in Nagold

Rund 90. 000 Euro Schaden nach Brand in Nagold

3 In Nagold haben Balkonmöbel Feuer gefangen. Foto: © Kreisfeuerwehrverband Calw | Udo Zink

Wegen eines Balkonbrands musst das Haus für kurze Zeit evakuiert werden. Rund 90.000 Euro Sachschaden soll durch das Feuer entstanden sein, teilt der Kreisfeuerwehrverband mit.









Ein Balkonbrand sorgte am Sonntag gegen 11 Uhr für einen größeren Einsatz der Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus in der Uferstraße. Balkonmöbel und ein Regal brannten dabei komplett ab, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Nagolder Feuerwehr war demnach eine massive Rauchentwicklung zu erkennen und der Balkonbrand sofort abgelöscht.