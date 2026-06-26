Feuerwehr im Einsatz: Nach Kurzschluss starke Probleme am Stuttgarter Hauptbahnhof

Gleise dicht, S-Bahnen und Fernzüge gestört: Ein Kurzschluss hat den Stuttgarter Hauptbahnhof zeitweise ziemlich lahmgelegt. Wann die Züge wieder planmäßig fahren, ist unklar.
Nach einem Kurzschluss in einer Oberleitung und einer längeren Sperrung der meisten Gleise sind die Strecken in dem Kopfbahnhof nach Angaben der Deutschen Bahn wieder freigegeben worden. Zwischenzeitlich seien 12 von 16 Gleisen gesperrt gewesen, sagte ein Sprecher. „Jetzt sind alle wieder offen und können angefahren werden.“