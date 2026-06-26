Feuerwehr im Einsatz: Nach Kurzschluss starke Probleme am Stuttgarter Hauptbahnhof

Gleise dicht, S-Bahnen und Fernzüge gestört: Ein Kurzschluss hat den Stuttgarter Hauptbahnhof zeitweise ziemlich lahmgelegt. Wann die Züge wieder planmäßig fahren, ist unklar.

Nach einem Kurzschluss in einer Oberleitung und einer längeren Sperrung der meisten Gleise sind die Strecken in dem Kopfbahnhof nach Angaben der Deutschen Bahn wieder freigegeben worden. Zwischenzeitlich seien 12 von 16 Gleisen gesperrt gewesen, sagte ein Sprecher. „Jetzt sind alle wieder offen und können angefahren werden.“

Die Sperrung hatte zwischenzeitlich deutliche Folgen für den Nah- und Fernverkehr. Die S-Bahn Stuttgart teilte auf X mit, die Sperrung betreffe den gesamten innerstädtischen Verkehr im S-Bahn-Netz. Auf allen Linien gebe es massive Störungen.

Reisenden wurde wegen der Hitze geraten, ihre Fahrten in den Abend zu verlegen. Etwa 45 Minuten nach dem Zwischenfall fuhren die ersten S-Bahnen wieder, sagte ein Bahn-Sprecher.

Fernzüge über Esslingen umgeleitet

Der Fernverkehr wurde zwischenzeitlich über Esslingen umgeleitet. Unklar war zunächst, wann die Fernzüge den Hauptbahnhof wieder pünktlich anfahren können.