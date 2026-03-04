Feuerwehr im Einsatz Mülleimer nahe Bisinger Schule gerät in Brand (red) 04.03.2026 - 21:00 Uhr 1 Die Feuerwehr rückte in Bisingen zu einem brennenden Mülleimer aus. Foto: Gern Am Mittwochabend ist es zu einem Feuerwehreinsatz in Bisingen gekommen. Die Einsatzkräfte rückten in die Nähe der Schule aus. Link kopiert Die Feuerwehr Bisingen rückte am Mittwochabend zu einem Einsatz aus. Vor Ort löschten die Kräfte einen Mülleimerbrand. Der Mülleimer an einer Bushaltestelle der Bisinger Schule wurde scheinbar angezündet. Die Feuerwehr sperrte im Anschluss die Brandtstelle mit einem Flatterband ab. Die Details des Vorfalls waren am Abend noch nicht bekannt.