Eine verletzte Person bei Hausbrand in Grosselfingen

1 Die Feuerwehr ist wegen einem Hausbrand in der Grosselfinger Ortsdurchfahrt im Einsatz Foto: Kauffmann

Derzeit sind die Feuerwehren aus Bisingen und Grosselfingen an der Ortsdurchfahrt im Einsatz. Das DRK ist ebenfalls vor Ort – eine Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.









Link kopiert



In einem Wohnhaus an der Ortsdurchfahrt Grosselfingen ist am Dienstagvormittag ein Brand ausgebrochen, der sich schnell ausbreitete. Die Feuerwehren aus Bisingen und Grosselfingen sind im Einsatz und weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt.