Feuerwehr im Einsatz Lastwagen stürzt in Oberwolfach um

Oberwolfach - Beim Beladen eines Lastwagens mit einem Container mit Holz ist es am Samstagmittag zu einem Unfall gekommen. Die Polizei wurde nach angaben des Polizeipräsidiums Offenburg um 11.20 alarmiert. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der L 96 auf einem Waldweg im Schwarzenbruch, so die Polizei. Die Feuerwehr Oberwolfach war mit 24 Mann und vier Fahrzeugen, die Feuerwehr Wolfach mit 40 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz, um den Lastwagen zu bergen.