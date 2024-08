Hühner- und Hasenstall brennt in Freudenstadt

1 Das Gebäude stand in Vollbrand. (Symbolfoto) Foto: engel.ac - stock.adobe.com

Ein Hühner- und Hasenstall hat Donnerstagnacht in Freudenstadt gebrannt. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Tiere konnten gerettet werden.









Link kopiert



Polizei und Feuerwehr wurden laut Pressemitteilung gegen 23.45 Uhr zu dem Stall in der Dietrichstraße in Lauterbad alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.