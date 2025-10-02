Feuerwehr im Einsatz: Flugausfälle nach Kabelbrand am Flughafen Stuttgart

Lichter aus an der Landebahn: Ein Feuer am Stuttgarter Flughafen hat den Flugbetrieb am Mittwochabend vorübergehend lahmgelegt. Was das für Reisende bedeutet und wie es am Morgen weitergeht.
Stuttgart - Nach einem Kabelbrand am Flughafen Stuttgart kommt es weiterhin zu Einschränkungen im Flugverkehr. Die ersten Flüge seien bereits gestrichen worden, sagte eine Sprecherin des Betreibers in der Nacht. "Fluggästen wird empfohlen, den Flugstatus regelmäßig zu prüfen und sich bei der Airline auf dem Laufenden zu halten", hieß es auf der Internetseite des Flughafens.