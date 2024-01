1 Es entstand rund 400.000 Euro Sachschaden. Foto: © Karl-Heinz H –stock.adobe.com

Eine Wohnung in Freudenstadt hat am Sonntag gebrannt. Ein Erwachsener und ein Kind wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.









Gegen 9.30 Uhr wurde laut Polizeibericht in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Jahn-Straße eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Zwei Personen hielten sich laut Feuerwehr in der Wohnung auf. Sie hatten Rauch im Wohnzimmer bemerkt.