1 In Altoberndorf war der der Platz an der Flößerhalle am Montag ebenfalls überflutet. Ein Mann musste aus seinem Auto gerettet werden. Foto: Schmidt

Erdrutsche, vollgelaufene Keller, überflutete Straßen: Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und weitere Rettungskräfte hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun. Und auch am Montag wurden die Einsatzmaßnahmen mancherorts wieder hochgefahren.









„Das Wasser kam so abrupt, so extrem.“ So etwas habe er noch nie erlebt, so Arndt Emminger, Besitzer des „Bären“ in Deißlingen. Dort kam es am Sonntagabend aufgrund starker Regenfälle zu massiven Überschwemmungen. Der Neckar trat über seine Ufer und setzte mehrere Straßen unter Wasser. Außerdem lief Wasser in mehrere Häuser. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.