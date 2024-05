1 Bürgermeister Ralph Zimmermann überreicht dem neuen Feuerwehrkommandanten Sven Weniger (links) die Ernennungsurkunde. Foto: Stadt Horb

Der neue hauptamtliche Feuerwehrkommandant für Horb ist der 38-jährige Sven Weniger.









Er wird seinen Dienst in Horb am 1. Juli 2024 antreten. Das gibt die Stadt Horb in einer Pressemitteilung bekannt. Am Dienstag erhielt er von Bürgermeister Ralph Zimmermann seine Ernennungsurkunde.