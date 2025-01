Feuerwehr Hondingen: Das tut sich bei der Wehr

1 Abteilungskommandant Sebastian Süß (links) und Stefan Band, Kommandant der Blumberger Feuerwehr (rechts), ehren Andreas Miehm (von links), Kurt Zolg und Albert Baur mit dem Feuerwehrehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg. Foto: Malena Schwenk

Hondinger Wehr blickt auf ein aktives Jahr zurück. Die Abteilung thematisiert auch aktuelle Probleme.









Einsätze, Jugendarbeit, zahlreiche Veranstaltungen: Bei ihrer Hauptversammlung blickte die Hondinger Feuerwehrabteilung im Gemeinschaftshaus jüngst auf ein bewegtes Jahr zurück. Wie Schriftführer Martin Bogenschütz in seinem Bericht ausführte, waren die Hondinger Feuerwehrleute im vergangenen Jahr bei vier Einsätzen gefordert. Dabei rückten die Ehrenamtlichen auch zur Unterstützung in andere Ortschaften aus. Daneben standen verschiedene Aktivitäten wie die Teilnahme am Hondinger Herbst und die Ausrichtung des Rehstechens auf dem Programm.