Feuerwehr Herten: Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg

Die Abteilung Herten feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag mit einem Festwochenende.
Mit 34 Einsätzen war 2025 für die Feuerwehr-Abteilung Herten vergleichsweise ruhig. Dass sie dennoch jederzeit benötigt werden und dann ihre Leistung bringen, wurde durch ein Grußwort eines Bürgers noch mal plastisch deutlich. Denn er ist der Besitzer der Immobilie, die vor wenigen Wochen in dem Rheinfelder Stadtteil brannte. „Das war baulich keine leichte Situation. Das Gebäude der Nachbarn wurde geschützt und meine Sachen dort gerettet. Da lernt man es zu schätzen, dass es Euch gibt“, dankte er den Floriansjüngern persönlich für ihr Engagement. Ortsvorsteher Matthias Reiske dankte auch als Vorsitzende des DRK-Ortsvereins für die gute Zusammenarbeit vor Ort. Der regelmäßige Austausch bei gemeinsamen Übungen bewähre sich inzwischen seit Jahrzehnten. Bei dem Brand ebenfalls im Einsatz war die Drehleiter der Feuerwehr Grenzach-Wyhlen, wofür sich Abteilungskommandant Urs Willi Mangold bedankte. Sebastian Werner, Kommandant der Nachbarwehr nutzte seinerseits die Gelegenheit, bei der Rheinfelder Wehr sich öffentlich für die Unterstützung mit einem Löschzug beim Grenzacher Tedy-Brand zu bedanken.