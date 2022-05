2 Zahlreiche Beförderungen wurden in der Abteilungsversammlung der Heiligenzimemrner Feuerwehr ausgesprochen, links im Bild der Rosenfelder Kommandant Günter Kopf und Ortsvorsteher Klaus May. Foto: Stehle

Der Führungswechsel mit Rollentausch wurde nun bei der Feuerwehr Heiligenzimmern vollzogen: Der bisherige zweite stellvertretende Kommandant Manuel Schäfer wurde zum neuen Abteilungskommandanten gewählt.















Rosenfeld-Heiligenzimmern - Der langjährige Kommandant Christoph Huber wiederum trat nach fast 14-jähriger Tätigkeit in die zweite Reihe und ist künftig Schäfers zweiter Stellvertreter.

In seinem letzten Bericht als Abteilungskommandant ließ Huber die Schwerpunkte der Feuerwehrarbeit in 2021 Revue passieren. Das Unwetter im Juni mit Hochwasser und unter Wasser stehenden Kellern war mit 16 Einsätzen eine Herausforderung für die Truppe. Die Spendenaktion für die Gemeinde Schuld im Ahrtal, die Schauübung beim Pfarrhaus und der Ausbau des neuen Anhängers mit 300 Stunden Eigenleistung waren weitere Aktionen.

Aktuell 45 aktive Männer und Frauen

Aus 43 Feuerwehrmännern und zwei Frauen besteht die aktive Abteilung der Wehr. Dazu kommen zwei Jugendfeuerwehrleute und acht Kinder in der Kindergruppe, wie Schriftführer Gunnar Huber erläuterte. Er berichtete von zahlreichen Lehrgängen und 37 Einsätzen, darunter Brand- und Feueralarme, Umwelt-, Unwetter- und technischen Einsätzen. Auch gab es eine Überraschungsübung für den altershalber ausscheidenden früheren Kommandanten Ludwig Schäfer.

Solide Kassenlage

Von einer soliden Kassenlage berichtete Chris Hafner, die Kassenprüfer Klaus Schellhammer und Paul May bestätigten ihm eine sehr ordentliche Kassenführung. Die Entlastung führte Ortsvorsteher Klaus May herbei. Er bedankte sich bei der Feuerwehr, die einen hohen Leistungsstand habe.

Stadtkommandant Günter Kopf konnte dies nur bestätigen und lobte die Heiligenzimmerner: "Ihr könnt stolz auf euch sein."

Ortsvorsteher May dankt Huber

Einen großen Teil der Versammlung nahm die Verabschiedung von Abteilungskommandant Huber in Anspruch. Ortsvorsteher May sprach von einer Zäsur und blickte auf dessen 14-jährige Tätigkeit zurück. So habe dessen großes Engagement mit dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses begonnen, gefolgt von der Beschaffung eines HLF10-Fahrzeuges und eines Mannschaftswagens. Dem neuen Abteilungskommandanten Schäfer, der nach seinem Vater Ludwig und seinem Opa Johann in dritter Generation der Feuerwehr vorsteht, sagte er seine Unterstützung zu.

Überraschung für scheidenden "Chef"

Die Feuerwehrkameraden hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und ihrem scheidenden "Chef" mehrere Überraschungen gewidmet. Unter anderem ließen sie in einem Film nicht nur dessen Verdienste nochmals aufleben, sondern hatten auch amüsante Grußworte aus dem ganzen "Länd" eingeholt. Der neue Kommandant würdigte mit einem Geschenk die Verdienste seines Vorgängers, in dessen Laufbahn sich die Anzahl der Feuerwehrleute fast verdoppelte. "Ich bin geplättet", waren Hubers Schlussworte über so viel Lob und Anerkennung.

Wahlen

Abteilungskommandant Manuel Schäfer, erster Stellvertreter Jakob Lohrmann, zweiter Stellvertreter Christoph Huber, Schriftführer Gunnar Huber. Ausschussmitglieder: Für den über 20 Jahre tätigen Ralf Bisinger wurde Marian Eger gewählt, für den über zehn Jahre aktiven Paolo Kollmann wurde Dennis Rauch gewählt.

Beförderungen

Kai Hauser, Maik Rebmann und Elias Stehle zum Feuerwehrmann, Leander Eger, Timo Grupp und Patrick Kost zum Hauptfeuerwehrmann, Jannik Sauer zum Löschmeister, Marian Eger zum Brandmeister, Manuel Schäfer zum Oberlöschmeister sowie Ralf Bisinger und Paul May zum Hauptlöschmeister.