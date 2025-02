Von 161 Einsätzen im Jahr 2024 berichtete Abteilungskommandant Martin Kreller bei der jüngsten Hauptversammlung der Abteilung Stadt der Freiwilligen Feuerwehr Hechingen. Darunter waren 67 Brandeinsätze, 75 Technische Hilfeleistungen, zwölf Gefahrgut- und sieben Unwettereinsätze.

48 Prozent der Einsätze fanden im Zeitraum zwischen 7 und 17 Uhr statt, weshalb Kreller die Wichtigkeit der Tagverfügbarkeit hervorhob und den Arbeitgebern dankte, die ihre Mitarbeiter für Einsätze freistellen.

Bildung von fünf Fachgruppen

Apropos Einsätze: In seiner Rückschau blickte Abteilungskommandant Kreller unter anderem auf den Brand eines PV-Stromspeichers in Stetten im August, die Rettung eines verunglückten Autofahrers auf der B 27 im Juli sowie einem Gefahrguteinsatz im Januar, als Öl in die Starzel lief, zurück. Dominiert wurde das Jahr 2024 zudem durch Wetterextreme. So war die Abteilung Stadt beim Hochwasser in Bisingen am 2. Mai als auch am ersten Juniwochenende – die Starzel erreichte nach Dauerregen einen bedrohlichen Pegelstand – gefordert.

Insgesamt waren die derzeit 70 Kameraden der Abteilung Stadt an 8771 Stunden mit Feuerwehrtätigkeiten beschäftigt. In diese Stundenzahl fallen neben Einsätzen auch Übungen, Ausbildungen, Ausschussarbeit und sonstige Dienste. Pro Kamerad fielen so durchschnittlich 126 Stunden an.

Neuaufnahmen in die Abteilung Stadt der Freiwilligen Feuerwehr (von rechts): Marco Mühlberger (Zweiter stellvertretender Abteilungskommandant), Michael Binanzer (Erster stellvertretender Abteilungskommandant), Achim Daiker, Ralf Löffler, Alexander Polossek, Rebecca Schultheiß, Pascal Endres, Martin Kreller (Abteilungskommandant) Foto: Kreller

In seiner Präsentation erläuterte Kreller zudem die Bildung von fünf Fachgruppen in die Bereiche Türöffnung (Uwe Hartmayer, Andreas Kreller, Michael Markwald), Absturzsicherung (Carsten Buck, Benedikt Hoffmann), Drohne (Chris Becker, Uwe Klemenz), Kran (Rouven Bulach, Andreas Weber) und Drehleiter (Alex Bulach). Die Fachgruppen seien nötig, da die Spezialisierung in der Feuerwehr immer weiter zunehme und die daraus resultierenden Anforderungen nicht mehr durch den normalen Übungsdienst abgedeckt werden könnten, so Kreller weiter.

2024 standen neben den Einsätzen auch Übungen wie die Kirbeübung auf dem Domäne-Areal an. Angenommen wurde ein Brand im Personalhaus mit starker Verrauchung. Bei dieser Übung habe das Domäne-Personal live die Evakuierung von Personen üben können. Bei der Feuerwehr lag der Schwerpunkt bei der Personenrettung über tragbaren Leitern sowie der Brandbekämpfung unter „beengten“ Verhältnissen.

Nicht zuletzt wurde bei einem Tag der offenen Tür Mitte Juni das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) der Bevölkerung vorgestellt. Neben einer Fahrzeugausstellung fanden dabei Schauübungen durch die Abteilungen Boll, Schlatt und der Jugendfeuerwehr statt. Kreller schaute erfreut auf diesen durchweg gut besuchten Tag zurück. Auch die Weihnachtsfeier und die traditionelle Christbaumaktion seien gut angenommen worden.

Leichte Einsatzkleidung soll beschafft werden

In seinem Ausblick verwies Kreller auf die anstehende Heißausbildung bei EHRA-TEC in Amstetten und das Fahrertraining mit allradangetriebenen Einsatzfahrzeugen, organisiert vom Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe. Weiter stehe die Beschaffung der derzeit noch im Trageversuch befindlichen leichten Einsatzbekleidung an.

Neuaufnahmen und Beförderungen bei der Abteilung Stadt

Aufnahmen

Bei der Hauptversammlung der Abteilung Stadt wurden Neuaufnahmen in die Einsatzabteilung verzeichnet. Darunter Joel Fezelot, Alexander Polossek (beide aus der Jugendfeuerwehr), Paul Schlaier, Rebecca Schultheiß, Pascal Endres, Ralf Löffler und Achim Daiker.

Beförderungen

Fabian Bulach (Feuerwehrmann), Pascal Endres (Oberfeuerwehrmann), Uwe Hartmayer, Kai Krüger (Löschmeister), Marco Mühlberger (Brandmeister), Sascha Biesinger (Oberbrandmeister).