Feuerwehr Hausen: Floriansjünger feiern Jubiläum

„Voller Stolz und mit riesiger Vorfreude“ kündigen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hausen das Festwochenende anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens an - vom 26. bis 28. Juni verwandelt sich das Gelände rund um die Festhalle Hausen in einen Treffpunkt für die ganze Gemeinde sowie alle Gäste aus Nah und Fern.Der Festauftakt stehe ganz im Zeichen der Wertschätzung und Erinnerung, heißt es seitens der Wehr, eine Devise, die wohl in vielen Programmpunkten mitschwingt. In feierlichen Rahmen werden am Freitagabend verdiente Mitglieder geehrt, so die Ankündigung.

Außerdem werde ein Rückblick auf die lange Feuerwehrgeschichte die Entwicklung und den Einsatz der Kameraden eindrucksvoll erlebbar machen. Die Verantwortung im Jubiläumsjahr (und darüber hinaus) tragen Michael Metzger als Kommandant, Thomas Eisele als erster stellvertretender Kommandant und Jan Schmidt als zweiter Stellvertreter.

Der Blick in die Geschichte nun fördert trotz aller Ernsthaftigkeit der Brandbekämpfung eine heitere Note zu Tage: Im Jahre 1788 – also exakt 88 Jahre vor der Gründung – habe der Vogt als damaliges örtliches Oberhaupt gemeldet, dass an einer Feuerschau die Löschgerätschaften untersucht wurden. Die Rechnung ergab, dass im Dorf 57 Feuereimer, vier Feuerhaken und fünf Feuerleitern „in gutem und brauchbarem Zustand vorrätig sind“. Summa summarum also 66 Geräte. In Hausen lebten seinerzeit an die siebzig Bürger.

„Eine Feuerwehr bestand in Hausen schon lange vor der eigentlichen Gründung am 9. September 1876. Denn beim Brand in Fahrnau 1778 wurde den Hausenern für ihren Löscheinsatz nachweislich gedankt“. Ursprünglich hieß die Rettungstruppe „Feuer- und Wasserwehr“, heißt es in der Chronik.

Gruppenfoto mit der kompletten Mannschaft inklusive der Jugend und der Altersabteilung Foto: Tobias Reichert

Was bis heute erhalten,wurde, ist das Protokoll der Generalversammlung vom 24. September 1876. Feierlich geschwungene Schriftzüge lassen wissen, dass der Monatsbeitrag 20 Pfennige betrage. Zu berappen am „jeweils ersten Sonntag des Monats beim Kassierer zwischen 12 und 1 Uhr mittags auf dem Rathaus“. Das waren noch Zeiten. Das erste Protokoll war unterzeichnet von Herbster, Johann Jakob Kiefer, Raphael Röther und einem Herrn Fritz als Adjutant. Von den 64 Mitgliedern waren 54 erschienen. Weiter sollten Dienströcke beschafft werden, das Stück für 14 Mark. Schon nahte Ärger: Keine drei Wochen später wurde Johann Jakob Kiefer als Schneider und Mitglied der Wehr wegen ungebührlicher Äußerungen und Aufreizung der Mannschaft gerüffelt. Er bekrittelte den Stoff der Dienströcke und handelte sich einen Verweis ein.

Amüsant auch das Kegelschieben im Juni des Folgejahres, bei dem es einen Regenschirm und einen Revolver zu gewinnen gab. Dies und mehr offenbart die lesenswerte Chronik (www.feuerwehr-hausen.de). Zum genauen Programmablauf berichten wir noch.