Feuerwehr Hausen: Floriansjünger feiern Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Hausen feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Drei Tage lang wird rund um die Festhalle gefeiert.
„Voller Stolz und mit riesiger Vorfreude“ kündigen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hausen das Festwochenende anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens an - vom 26. bis 28. Juni verwandelt sich das Gelände rund um die Festhalle Hausen in einen Treffpunkt für die ganze Gemeinde sowie alle Gäste aus Nah und Fern.Der Festauftakt stehe ganz im Zeichen der Wertschätzung und Erinnerung, heißt es seitens der Wehr, eine Devise, die wohl in vielen Programmpunkten mitschwingt. In feierlichen Rahmen werden am Freitagabend verdiente Mitglieder geehrt, so die Ankündigung.