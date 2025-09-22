Feuerwehr hatte viel zutun: Das war beim Mahlberger Knoblauchfest geboten

Die Traditionsveranstaltung der Feuerwehr lockte in diesem Jahr zahlreiche Besucher nach Mahlberg.
Es war die 25. Auflage, nachdem es 1975 von der damals noch selbstständigen Orschweierer Feuerwehrabteilung als „das Welt größte Knoblauchfest“ erfunden worden war – anfangs über Jahrzehnte noch im Zweijahresturnus, bevor es dann mit Fusion der beiden bisherigen Abteilungen 2008 nach Mahlberg mitgenommen worden war. Auch deshalb übernahm Orschweiers Ortsvorsteher traditionell gerne den eröffnenden Freibier-Fassanstich mit nur zwei kräftigen Schlägen. Dabei schauten ihm neben ersten Gästen unter anderem auch Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz und Kommandant Thomas Obergföll über die Schulter.