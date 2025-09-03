Feuerwehr hatte eingeladen: Dorfhock und Bauernmarkt in Dörlinbach locken viele Gäste an

Schlemmen und stöbern – dieses Angebot nahmen zahlreiche Besucher beim Dorfhock der Dörlinbacher Feuerwehr und dem anschließenden Bauernmarkt gerne an.
Rund um das Feuerwehrgerätehaus herrschte am Wochenende reges Treiben, denn die Einsatzabteilung Dörlinbach der Feuerwehr Schuttertal veranstaltete ihren traditionellen Dorfhock am Sonntag mit dem auch seit 30 Jahren darauf folgenden Bauernmarkt am Montag. Bei gutem Wetter zog es an beiden Tagen zahlreiche Besucher in die Ortsmitte, um das beliebte Fest der Dörlinbacher Wehr zu genießen.