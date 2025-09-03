Feuerwehr hatte eingeladen: Dorfhock und Bauernmarkt in Dörlinbach locken viele Gäste an

Rund um das Feuerwehrgerätehaus herrschte am Wochenende reges Treiben, denn die Einsatzabteilung Dörlinbach der Feuerwehr Schuttertal veranstaltete ihren traditionellen Dorfhock am Sonntag mit dem auch seit 30 Jahren darauf folgenden Bauernmarkt am Montag. Bei gutem Wetter zog es an beiden Tagen zahlreiche Besucher in die Ortsmitte, um das beliebte Fest der Dörlinbacher Wehr zu genießen.

Der Dorfhock am Sonntag begann mit einem gemeinsamen Mittagessen, bei dem neben Klassikern vom Grill auch der beliebte Wildschweinpfeffer serviert wurde. Am Nachmittag lockten selbstgebackene Kuchen und Torten der Feuerwehrfamilie zum gemütlichen Verweilen. Einen reichen Besucherstrom gab es dann auch am Montagnachmittag bei dem traditionellen Bauernmarkt. Einheimische Marktbeschicker und auch Anbieter aus der näheren Region boten wieder ein breites Spektrum regional erzeugter Produkte an. Köstlich duftendes frisch gebackenes Bauernbrot konnte man hier erwerben, ebenso wie Käse, Dosenwurst, Honig und frisches Gemüse bis hin zu allerlei edlen Bränden und Likören.

Monika Mayer und Klara Vögele boten zudem an ihrem Stand selbst gemachte schöne Blumensträuße, Gestecke und Dekoartikel zum Kauf an. Sogar ein Scherenschleifer fand sich im bunten Marktgeschehen ein.

Jubiläumsnudeln wurden verkauft

Ein weiterer Blickfang war der Stand von Andrea Schwörer, die eigens zum diesjährigen Dorfjubiläum 800 Jahre Dörlinbach köstliche Jubiläumsnudeln verkaufte. Wer am Glücksrad drehte, konnte sogar eine der im historischen Look gestalteten Nudelpackungen gewinnen. „Solche besonderen Produkte machen unseren Markt so einzigartig“, freute sich ein Besucher. Die Kinder wiederum hatten viel Spaß dabei, sich auf einer Hopsburg auszutoben.

Beim Feierabendhock am Montagabend ließen die Gäste in Dörlinbach das Fest entspannt ausklingen. Foto: Axel Dach

Viele nutzten auch das reichhaltige kulinarische Angebot der Feuerwehrkameraden beim Feierabendhock am Montagnachmittag, mit dem das Fest seinen schönen Ausklang fand. Erneut bot die Dörlinbacher Wehr einen gelungenen Rahmen für Begegnungen und Geselligkeit an zwei Festtagen. Viele Gäste verweilten lange in der Dorfmitte und bestätigten so den hohen Stellenwert dieses traditionellen Festes im Jahreskalender der Gemeinde Schuttertal.