Feuerwehr Haiterbach übt: Traktorbrand und Stromunfall im Solarpark

Ihre Waldbrandübung nutzte die Feuerwehr Haiterbach jetzt, um ein noch junges Objekt zu integrieren: den Solarpark in Unterschwandorf. Das warf auch Kritikpunkte auf.
Eine landwirtschaftliche Zugmaschine, die während der Fahrt Feuer fängt, war in der Übungsannahme Auslöser des Brandes. Dem Fahrer gelang es in diesem Szenario in letzter Sekunde, das brennende Fahrzeug auf Höhe eines kleinen Schuppens im Bereich des Solarparks am Straßenrand zum Stehen zu bringen und sich in Sicherheit zu bringen. Kurz darauf stand der Schlepper in Vollbrand. Neben der Feuerwehr und der EnBW waren so auch Landwirte Teil der Übung.