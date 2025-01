1 Ein Brand in der Pfleghofstraße erforderte den Einsatz der Feuerwehr. Foto: Lenski/Carola Lenski

Ein Feuer in einem Carport in der Pfleghofstraße erforderte den Einsatz der Feuerwehr. Ein Mann leistete selbstlos Hilfe.









Link kopiert



Schreck am Nachmittag: Mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften war die Feuerwehrabteilung Haigerloch am Dienstag zu einem Feuer mitten in der Altstadt (im Bereich des früheren Gasthauses „Löwen“) angerückt.