Feuerwehr hält Brandwache: OB Wolfram Britz meldet sich nach Disco-Feuer zu Wort

Nach dem Brand der Kehler Diskothek „K-Club“ ist der Oberbürgermeister froh, „dass niemand verletzt wurde.“ Den größten Teil des Gebäudes hat die Feuerwehr abgerissen.
Flammen schlagen aus dem Dach, Hunderte Menschen retten sich ins Freie: Der „K-Club“ im Kehler Gewerbegebiet Sundheim ist in der Nacht auf Sonntag komplett ausgebrannt. Als die Feuerwehr, die um 3.46 Uhr alarmiert wurde, in der Siemensstraße eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Evakuierung der 750 Gäste lief ohne Probleme, keiner wurde verletzt.