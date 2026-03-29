Feuerwehr hält Brandwache: OB Wolfram Britz meldet sich nach Disco-Feuer zu Wort

Nach dem Brand der Kehler Diskothek „K-Club“ ist der Oberbürgermeister froh, „dass niemand verletzt wurde.“ Den größten Teil des Gebäudes hat die Feuerwehr abgerissen.

Flammen schlagen aus dem Dach, Hunderte Menschen retten sich ins Freie: Der „K-Club“ im Kehler Gewerbegebiet Sundheim ist in der Nacht auf Sonntag komplett ausgebrannt. Als die Feuerwehr, die um 3.46 Uhr alarmiert wurde, in der Siemensstraße eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Evakuierung der 750 Gäste lief ohne Probleme, keiner wurde verletzt.

Sehr froh über den glimpflichen Ausgang des Brandes der Diskothek im Gewerbegebiet Sundheim in der Kehler Kernstadt zeigt sich Oberbürgermeister Wolfram Britz, der selbst am Einsatzort war: „Ich bin glücklich und erleichtert, dass durch den Brand niemand verletzt wurde.“ Wie schon der Einsatzleiter der Feuerwehr, David Oster, lobte auch er den Betreiber des Clubs dafür, dass die Räumung der Diskothek sehr koordiniert erfolgte und offenbar keine Panik ausbrach, heißt es in einer städtischen Mitteilung.

Die Feuerwehr fährt nachts die Brandstelle an

Am Sonntagnachmittag ist der größte Teil des Gebäudes abgerissen; die Feuerwehr ist mit einer reduzierten Anzahl von Kräften mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Eine Brandwache mit sechs bis acht Feuerwehrleuten wird den Brandort auch nach Abzug der Einsatzkräfte noch einige Stunden beobachten; die Feuerwehr wird die Brandstelle über die Nacht zum Montag hinweg in regelmäßigen Abständen anfahren.

Am Sonntagnachmittag, nachdem das Abrissunternehmen eine Wand der Diskothek geöffnet hatte, damit die Feuerwehr Glutnester ablöschen konnte, zeichnete sich rasch ab, dass das Gebäude nicht mehr zu retten ist.

Durch die Löscharbeiten ist in ein Nachbargebäude eine größere Menge Löschwasser eingedrungen, das die Feuerwehr mit Tauchpumpen und Wassersaugern entfernen konnte. Für die Löscharbeiten musste die Diskothek bereits in der Nacht vom Strom genommen werden, wovon auch Nachbargebäude betroffen waren, darunter auch eine Apotheke.

Die Diskothek musste vom Strom genommen werden

Welcher Schaden dort entstanden ist, weil die Medikamente nicht gekühlt werden konnten, kann Einsatzleiter David Oster nicht abschätzen. Mitarbeiter des E-Werk Mittelbaden konnten die Stromversorgung gegen 15 Uhr wieder herstellen. Vor Ort waren am Nachmittag auch Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs, welche die Brandstelle mit Gittern absperrten. Mitarbeiter der Technischen Dienste Kehl kamen zur Abstimmung mit der Feuerwehr in die Siemensstraße, weil eine größere Menge an Löschwasser über den Riedgraben auch in den Schuttermühlkanal gelangte.

Die Brandwache

Die Brandwache ist ein Bereitschaftsdienst der Feuerwehr nach dem eigentlichen Löschen eines Feuers, um bei einem möglichen erneuten Aufflammen des Brandes schnell eingreifen zu können. Ein erneutes Aufflammen wird vor allem durch Glutnester hervorgerufen