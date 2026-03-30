Feuerwehr Häg-Ehrsberg: Technische Hilfeleistungen halten Wehr auf Trab

Zehn Alarme, davon vier Technische Hilfeleistungen und sechs Brandeinsätze: So lautete die Bilanz der Feuerwehr Häg-Ehrsberg bei der Hauptversammlung.
Die Feuerwehr Häg-Ehrsberg hatte zur Mitgliederversammlung in die Angenbachtalhalle nach Häg eingeladen. Kommandant Wolfgang Köpfer begrüßte Steffen Hofmann (stellvertretender Kreisbrandmeister), Bürgermeister Dirk Philipp, Altbürgermeister Bruno Schmidt der als Mitglied des Kreisfeuerwehrverbandes vor Ort war, die Ehrenkommandanten Bernhard Zettler, Franz Müller, Michael Steinebrunner und Bruno Schmidt sowie die Jugendfeuerwehrmitglieder und die Aktiven. Anschließend gedachte man den verstorbenen Kameraden.