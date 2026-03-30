Feuerwehr Häg-Ehrsberg: Technische Hilfeleistungen halten Wehr auf Trab

Zehn Alarme, davon vier Technische Hilfeleistungen und sechs Brandeinsätze: So lautete die Bilanz der Feuerwehr Häg-Ehrsberg bei der Hauptversammlung.

Die Feuerwehr Häg-Ehrsberg hatte zur Mitgliederversammlung in die Angenbachtalhalle nach Häg eingeladen. Kommandant Wolfgang Köpfer begrüßte Steffen Hofmann (stellvertretender Kreisbrandmeister), Bürgermeister Dirk Philipp, Altbürgermeister Bruno Schmidt der als Mitglied des Kreisfeuerwehrverbandes vor Ort war, die Ehrenkommandanten Bernhard Zettler, Franz Müller, Michael Steinebrunner und Bruno Schmidt sowie die Jugendfeuerwehrmitglieder und die Aktiven. Anschließend gedachte man den verstorbenen Kameraden.

Rückblick: Aus dem Tätigkeitsbericht des Kommandanten konnte man entnehmen, das die Wehr im Vorjahr zu zehn Alarmen gerufen wurde. Darunter waren sechs Brandeinsätze und vier technische Hilfeleistungen. Außerdem fanden zwei Altpapiersammlungen statt und das Kinderferienprogramm mit mehr als 30 Kindern wurde durchgeführt. Beim Theater in den Bergen hatte die Feuerwehr das Catering übernommen und war an zwei Jubiläumsveranstaltungen sowie am Neujahrsempfang der Gemeinde präsent.

Der Probenbesuch 2025 war besser als der von 2024, hieß es bei der Hauptversammlung. Die Alte Schießbude auf dem Schäfig wurde abgerissen von der Feuerwehr, dem Feuerwehrverein, der Trachtenkapelle und vom MGV Eintracht Ehrsberg und wieder eine neue Hütte für die Allgemeinheit errichtet.

Mitglieder: Zurzeit sind in den Aktivreihen 49 Einsatzkräfte, in der Jugendfeuerwehr 19 Jugendliche und in der Altersmannschaft 25 Kameraden. Das sind mehr als zehn Prozent der Bevölkerung.

Berichte, Kasse und Jugend: Schriftführerin Antonia Tittel verlas den Schriftführerbericht dem der Bericht des Kassenverwalters und des Jugendwartes folgten. Beide Kassen wurden sehr gut geführt und es gab keine Beanstandungen seitens der beiden Kassenprüfer. Für Florian Kiefer als Jugendwart war es seine letzte Amtshandlung, da er vor Tagen sein Amt übergab.

Alterswehr: Aus dem Jahresbericht des Altersobmannes Karl-Heinz Rümmele konnte man wieder zahlreiche Aktivitäten entnehmen. So war man an zwei Geburtstagen von Mitgliedern der Altersmannschaft eingeladen und übergab je einen Präsentkorb. An einer Nachfeier zur Goldenen Hochzeit war man eingeladen, vier Ausschussversammlungen des Feuerwehrausschusses besuchte er als Obmann, war an acht Versammlungen des Kreisfeuerwehrverbandes dabei, ein Grillfest an der Siegfriedhütte fand statt, am Kinderferienprogramm war er ebenfalls vor Ort. Am 28. Mai nahm Karl-Heinz am Ausflug der Altersobmänner des Landkreises teil und war auch an der Fahrerschulung des KFV vor Ort sowie einer Hochzeit eines Mitgliedes im Kreisfeuerwehrverband. Zum Abschluss des Jahres wurde die Altersmannschaft zu einem Weihnachtshock zusammen mit den Aktiven eingeladen.

Neuaufnahmen: In die Aktivreihen wurden: Mathilda Tittel sowie Jonas und Niklas Maier übernommen. Lucas Köpfer wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Patrick Köpfer bedankte sich im Namen von Heiko Frank und ihm als Kommandantenstellvertreter bei Kommandant Wolfgang Köpfer.

Grußworte: Bürgermeister Dirk Philipp bedankte sich bei den Feuerwehrmitgliedern im Namen der Bevölkerung und besonderer Dank galt dem Führungstrio Wolfgang Köpfer, Heiko Frank und Patrick Köpfer.

Bruno Schmidt überbrachte die Grüße des Kreisfeuerwehrverbandes und griff zugleich einige aktuelle Themen des Landesfeuerwehrverbandes auf. Er betonte auch, dass im Kreisfeuerwehrverband gerne neue Mitglieder begrüße. Er gratulierte der neuen Jugendfeuerwehrführung und bedankte sich ebenfalls beim Führungstrio der Wehr.