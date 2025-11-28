Feuerwehr Gütenbach: Silbermedaille für Jürgen Rösch

1 Auch Kreisbrandmeister Florian Vetter (links) beglückwünschte den Gütenbacher Jürgen Rösch zur Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbandes. Foto: Gemeinde Gütenbach Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg würdigte die Verdienste von Oberbrandmeister Jürgen Rösch aus Gütenbach.







Mit der Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg wurde am vergangenen Samstag Oberbrandmeister Jürgen Rösch ausgezeichnet. Rösch war 30 Jahre Kreisausbilder für Truppmann/Truppfrau. Zudem engagierte er sich in seiner Heimatwehr Gütenbach von 1997 bis 2000 als stellvertretender Kommandant sowie von 2000 bis 2012 als Kommandant. Zwar beendete er aktuell seine Tätigkeit als Kreisausbilder. Als aktives Wehrmitglied bleibt er den Gütenbacher Kameradinnen und Kameraden aber erhalten.