Lob und Dank für ihren vielfältigen Einsatz gab es für die Feuerwehr-Abteilung Gündringen samt Altersabteilung bei ihrer Hauptversammlung.

Abteilungskommandant Simon Geißler berichtete in der Bahnhofswirtschaft Gündringen vor den zahlreich erschienenen Mitgliedern und Gästen über ein insgesamt ruhiges Einsatzjahr 2025. Mit lediglich sechs Einsätzen sowie drei Brandsicherheitswachdiensten lag der Schwerpunkt klar auf den Übungen und der Kameradschaftspflege. Höhepunkte der 21 Übungen waren neben mehreren Sonderübungen die traditionelle Hauptübung mit den benachbarten Abteilungen Schietingen und Iselshausen.

Geißler dankte allen Aktiven für ihr Engagement und hob die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und dem Ortschaftsrat hervor. Gleichzeitig appellierte er an die Stadt, Wohnmöglichkeiten für junge Menschen im Ort zu schaffen, um das Dorf- und Vereinsleben langfristig zu stärken.

Professionelle und reibungslose Zusammenarbeit

In seinem Grußwort würdigte Achim Gräschus als Vertreter der Stadt Nagold die hervorragende ehrenamtliche Leistung der Abteilung Gündringen im vergangenen Jahr. Der jüngste Brand in der Wirtschaft Eisenbahn habe erneut gezeigt, „wie professionell und reibungslos die Abteilungen der Gesamtwehr Nagold zusammenarbeiten“.

Jörg Burghard, Kommandant der Gesamtwehr Nagold, gab einen Überblick über die umfangreichen Projekte innerhalb der Gesamtwehr – von Neubauten über Fahrzeugbeschaffungen bis hin zur neuen Einsatzkleidung. Er betonte, diese Investitionen dienten der langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Abteilungen und dankte den Gündringer Kameraden ausdrücklich für ihren verlässlichen Beitrag.

Für ihren Einsatz im Dorfleben – vom Kindergarten über St. Martin bis hin zum Weihnachtsmarkt – dankte Ortsvorsteher Markus Geißler der Abteilung. Besonders hob er die Altersabteilung hervor: „Mega cool, was ihr alles macht!“ Weitere Grußworte von Vertretern örtlicher Vereine, Ehrungen für langjährige Dienstzeit sowie ein geselliges Beisammensein rundeten die gelungene Versammlung ab.