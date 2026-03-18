Lob und Dank für ihren vielfältigen Einsatz gab es für die Feuerwehr-Abteilung Gündringen samt Altersabteilung bei ihrer Hauptversammlung.
Abteilungskommandant Simon Geißler berichtete in der Bahnhofswirtschaft Gündringen vor den zahlreich erschienenen Mitgliedern und Gästen über ein insgesamt ruhiges Einsatzjahr 2025. Mit lediglich sechs Einsätzen sowie drei Brandsicherheitswachdiensten lag der Schwerpunkt klar auf den Übungen und der Kameradschaftspflege. Höhepunkte der 21 Übungen waren neben mehreren Sonderübungen die traditionelle Hauptübung mit den benachbarten Abteilungen Schietingen und Iselshausen.