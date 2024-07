Feuerwehr Gültlingen: 150 Jahre voller Löschen, Retten und Bergen

Vor 150 Jahren bekam Gültlingen seine eigene Feuerwehr. Die Abteilung feierte an diesem Wochenende ihr großes Jubiläum – mit Festakt, Leistungsprüfungen und einer Parkplatzparty. Abteilungskommandant Thomas Bacher erhielt für seinen 50-jährigen Einsatz in der Wehr das Feuerwehrehrenzeichen in Silber.