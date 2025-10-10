Feuerwehr Grenzach-Wyhlen: Neue Einsatzkleidung wird teuer

1 Die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen soll auch künftig top ausgerüstet bleiben. Foto: Tim Nagengast Die 20 Jahre alte Einsatzkleidung der Feuerwehr soll ersetzt werden. Die Gemeinde muss dafür aber tiefer in die Tasche greifen als erwartet.







Wie vorgesehen, soll die Einsatzkleidung – es geht um 53 Garnituren – in zwei Schüben in diesem und im nächsten Jahr ausgetauscht werden. Der Austausch der Einsatzkleidung war zunächst in zwei Auftragsvergaben eingeplant. Für 2025 waren dies 36 000 Euro. Im Zuge der Beschaffung stellte sich jedoch heraus, dass sich die Preise für qualitativ hochwertige Einsatzkleidung deutlich erhöht haben, wie Patricia Panther vom Ordnungsamt im Technischen Ausschuss des Gemeinderats darlegte. Der Haushaltsansatz für das kommende Jahr wurde deshalb auf 45 000 Euro angehoben.