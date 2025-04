Feuerwehr Gremmelsbach: Drohnenteam meistert besondere Einsätze

Dies zeigte Abteilungskommandant Robin Bertsche in der Hauptversammlung auf. Derzeit wird ein Rollcontainer für die Drohnen aufgebaut. Neben vielen Anwesenden der 24 Personen starken Abteilung konnte Bertsche mit Daniel Forwig den Feuerwehrbeauftragten der Stadt, Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner mit einigen Ortschaftsratsmitgliedern, den Gesamtkommandanten Martin Schätzle sowie den stellvertretenden Triberger Kommandanten Harald Harter begrüßen.

Acht Einsätze Schon der erste von „nur“ acht Einsätzen stellte eine Besonderheit dar. Es war der Bauern-Großprotest in Triberg, bei dem sich die Gremmelsbacher Wehr mit dem Drohnenteam einbrachte und die Demo stets im Blick hatte. Auch der zweite Einsatz war besonders – eine eingeklemmte Person in der Fasnetzeit war nach Aufprall an einem Strom-Mast wohl eher wenig eingeklemmt, im Gegenteil, sie war „auf der Flucht“. Auch beim dritten Einsatz fehlte der Fahrer, der an seinem Kleintransporter die komplette Vorderachse verloren hatte.

Lesen Sie auch

Zudem war die Gremmelsbacher Wehr Teil eines Transports mit Sandsäcken, die der Landkreis der Stadt Biberach an der Riß zum Schutz vor Überschwemmung zur Verfügung stellte. Am Nikolaustag hätte die Truppe einen Baum auf der Obertalstraße beseitigen sollen – hier aber war ein „Zivilist“ schneller. Daneben waren die Drohnen zweimal bei der Kitzrettung unterwegs. Rund 100 Einsatzstunden waren so zu verzeichnen. Die Drohnengruppe machte zusätzlich mit neun Kameraden den Drohnenführerschein, dazu hatte sich auch seitens des DRK Uwe Böttcher eingefunden, was ebenso 200 Stunden erbrachte.

Guter Ausbildungsstand

Schanzenlauf Im Rahmen des 150. Geburtstags der Schonacher Feuerwehr bewiesen neben Bertsche weitere Kameraden Kondition mit guten Plätzen beim „Schanzenlauf“.

Ausbildung Um einen guten Ausbildungsstand zu erhalten, wurden 25 Dienstabende und 25 Sonderdienste durchgeführt. Insgesamt waren die 24 Mitglieder (Durchschnittsalter 33 Jahre) 1200 Stunden zugange.

Veranstaltungen Erneut stattfinden konnte der „Tag der Feuerwehr“. Beim Waldfest des Musikvereins stellte man die Nachtwache. Insgesamt kamen so 1200 Arbeits- und Einsatzstunden zusammen. Dabei war man auch bei der Gesamt-Hauptprobe bei der Grundschule Triberg und dem anschließenden Fest der Triberger Kameraden.

Berichte Der Bericht des Kommandanten wurde durch den der Schriftführerin Nadine Reuter vertieft. Kassier Markus Dold musste ein kleines Defizit in der Kasse vermelden. Für die Jugendfeuerwehr berichtete Raphael Schwer. 17 Dienstabende konnten die neun Jugendlichen nachweisen, Highlight sei die Raumschaftsprobe in Schonach gewesen.

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr Triberg Viele Helfer bei Suchaktion im Einsatz 500 Menschen haben am Dienstagabend in Niederwasser einen zweijährigen Jungen im Waldgebiet gesucht. Nach sechs Stunden wurde das Kleinkind gefunden. Einige Kräfte der Feuerwehr Gremmelsbach waren konstant im Einsatz.

Lob Ortsvorsteher Finkbeiner würdigte die vielfältige Arbeit – die Männer und Frauen nähmen Entbehrungen, Strapazen und sogar die Gefahr für Leib und Leben auf sich – für die Gemeinschaft. Grußworte sprachen Gesamtkommandant Martin Schätzle, Nußbachs Abteilungskommandant Patrick Hettich, Daniel Dresp seitens der Vereine und auch DRK-Vorsitzender Georg Wiengarn.

Verdiente Mitglieder gewürdigt

Ehrungen Die Floriansmedaille der Stadt in Gold erhielt Hauptfeuerwehrmann Peter Finkbeiner für 20 Jahre Dienst, für zehn Jahre wurde Andreas Nock mit der Floriansmedaille in Bronze ausgezeichnet. Mit dem Ehrenzeichen des Landes in Bronze und der Floriansmedaille in Silber wurden Fabian Dold und Raphael Schwer geehrt. Fabian Dold wurde zum Löschmeister befördert.