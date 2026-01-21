Feuerwehr Gersbach: Abteilung Gersbach so groß wie nie

Hoch erfreut zeigte sich Abteilungskommandant Benjamin Ühlin bei der Abteilungsversammlung Feuerwehrhaus Gersbach über das Wachstum der eigenen Abteilung.

Benjamin Ühlin war sich nicht sicher ob die Aussage, man sei so groß wie noch nie, auf die kompletten 162 Jahre zutreffend wäre. Jedoch wäre dies ein Fakt für die Zeit nach der Eingemeindung 1974, seit Gersbach eine Abteilung der Feuerwehr Schopfheim ist. Mit nochmaligem Zuwachs und leider einem frühzeitigen Abgang in die Altersmannschaft zähle die Abteilung nun 41 Einsatzkräfte, was auch Auswirkungen auf den Feuerwehrausschuss habe, in welchem man nun mit drei statt zwei gewählten Mitgliedern vertreten sei.

Guter Ausbildungsstand Doch nicht nur die hohe Personalzahl, sondern auch der gute Ausbildungsstand würde die Abteilung Gersbach auszeichnen. Mittlerweile zähle man drei Zugführer, neun Gruppenführer, 15 Maschinisten und unglaubliche 29 Atemschutzgeräteträger. Gerade letztere spielen eine große Rolle in der Einsatzplanung der kompletten Gemeinde, hätte man nicht zuletzt auch beim Brand in Ehner-Fahrnau gleich 16 Geräteträger in den Einsatz entsenden können.

Gelobt wurde das Zusammenwachsen und der Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr Schopfheim, sowohl in den Arbeitsgruppen für den Feuerwehrbedarfsplan, in gemeinsamen Übungen oder bei Einsätzen.

Große Maßnahmen gab es auch an der Ausstattung. So konnte man einen Sprungretter, die integrierten Haltegurte und den Digitalfunk in Fahrzeugen und der Zentrale einführen. Im Feuerwehrhaus gab es außerdem neue Bodenmarkierungen und eine neue Abgasanlage. Auch die Beleuchtung im und um das Feuerwehrhaus wurde verbessert.

Jugendarbeit

Lukas Pittorf, stellvertretender Jugendgruppenleiter, berichtete von Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Neben vielen Übungsdiensten, auch mit den Kameraden aus Raitbach, nahm man an Spielläufen teil und verbrachte ein langes Wochenende mit den Raitbachern am Tunisee.

Zu Beginn des Jahres besuchte die Grundschule Gersbach die Feuerwehr, wo man den Kindern die Feuerwehr samt Ausrüstung und Aufgaben näherbringen konnte. Daraus resultierten auch drei neue Mitglieder, wodurch die Jugendgruppe auf neun Mitglieder anwuchs.

Rechner Fabian Blum musste einen Verlust verzeichnen, welcher auf den Ausflug nach Regendorf zurückzuführen sei. Jugendgruppenleiter Noel Walter verzeichnete ein leichtes Plus.

Schriftführer Marlon Deiß ließ das Feuerwehrjahr nochmals Revue passieren. Neben Einsätzen und Sitzungen waren dies auch die kameradschaftlichen Ereignisse wie eine Hochzeit, das Maibaumstellen, der Besuch der Hasel, das Leistungsabzeichen in Eimeldingen, sowie die Besuche der Partnerwehren Walldorf und Regendorf. Letztere besuchte man gleich vier Tage anlässlich der Einweihung ihres neuen Feuerwehrhauses und konnte dort auch ein Präsent überreichen. Auch ein Wandertag mit einer Tour von Gersbach nach Wehr zur Besichtigung des Kraftwerkes und dem Besuch des Westernschießens wurde lebhaft nochmals in Erinnerung gerufen.

Grußworte

Die stellvertretende Kommandantin Julia Blum überbrachte die Grüße des Kommandos. Die Einsatzzahlen seien wieder gestiegen. Gerade für den Einsatz der Gersbacher Kräfte am Brandeinsatz in Ehner-Fahrnau sei man dankbar, da man sich immer auf die Geräteträger der Abteilung verlassen könne. Sie dankte allen Kräften für ihren Einsatz und ihr Engagement.

Ortsvorsteherin Julia Schmidt dankte den Kameraden für ihr Engagement und ihren Einsatz für das Dorf. Sie freue sich auf die künftige Zusammenarbeit.

Christian Zimmermann vom DRK Gersbach dankte für die gute Zusammenarbeit. Besonders habe ihm im vergangenen Jahr die Abschlussübung mit einem Verkehrsunfall an der „Rialtobrücke“ gefallen.

Wahlen

Wiedergewählt wurden die Revisoren Martin Ühlin und David Deiß, für den Feuerwehrausschuss wurden Stefan Blum, Markus Philipp und Marco Streich gewählt.