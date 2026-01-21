Feuerwehr Gersbach: Abteilung Gersbach so groß wie nie

Hoch erfreut zeigte sich Abteilungskommandant Benjamin Ühlin bei der Abteilungsversammlung Feuerwehrhaus Gersbach über das Wachstum der eigenen Abteilung.
Benjamin Ühlin war sich nicht sicher ob die Aussage, man sei so groß wie noch nie, auf die kompletten 162 Jahre zutreffend wäre. Jedoch wäre dies ein Fakt für die Zeit nach der Eingemeindung 1974, seit Gersbach eine Abteilung der Feuerwehr Schopfheim ist. Mit nochmaligem Zuwachs und leider einem frühzeitigen Abgang in die Altersmannschaft zähle die Abteilung nun 41 Einsatzkräfte, was auch Auswirkungen auf den Feuerwehrausschuss habe, in welchem man nun mit drei statt zwei gewählten Mitgliedern vertreten sei.