1 Viele Geislinger Feuerwehrleute kamen in die Sitzung, um die Bedeutung der Neuanschaffung zu verdeutlichen. Foto: Sabine Stotz Mehr als 30 aktive Feuerwehrleute verfolgen die Beratung und Abstimmung des Geislinger Gemeinderats über ein neues Löschfahrzeug.







„Eine so große Runde durften wir hier in unserer Gemeinderatssitzung noch nie begrüßen“, sagte Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Von den 42 aktiven Feuerwehrleuten der Geislinger Abteilung hatten 34 in Uniform auf den Zuschauerbänken Platz genommen.