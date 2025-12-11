Feuerwehr Geislingen: Neue Heimat der Feuerwehr nimmt nächste Hürde

Das neue Feuerwehrhaus in Geislingen hat eine weitere Hürde genommen. Der Gemeinderat hat sich jüngst mit dem Thema auseinandergesetzt.
Da das bisherige 1975 erbaute Gebäude in der Brühlstraße in seiner Gesamtheit im Hinblick auf Ausstattung, Organisation und baulicher Struktur nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht und auch die erforderlichen Sicherheits-, Hygiene- und Funktionsstandards nicht mehr gewährleistet sind, sowie weil in der Fahrzeughalle aus Platzgründen die Fahrzeuge zum Teil sogar hintereinander stehen, ist die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Geislingen dringend auf der Suche nach einem geeigneten Platz für einen Neubau.