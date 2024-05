1 Kommandant Marc Brobeil und seine Kameraden waren in Minutenschnelle beim Altenheim. Foto: Schnurr

Kurz vor 14 Uhr rückte die Geislinger Feuerwehr zum Altenheim in der Froschgasse aus.









Link kopiert



Schreck am frühen Dienstagnachmittag: Kurz vor 14 Uhr rückte die Geislinger Feuerwehr zum Altenheim in der Froschgasse aus. Dort hatte eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Vor Ort entdeckten Kommandant Marc Brobeil und seine in Minutenschnelle herbeigeeilten Kameraden jedoch weder Rauch noch Feuer oder eine sonstige Gefahr. Vermutlich hat ein defektes Gerät den Fehlalarm ausgelöst.